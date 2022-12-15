ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Tüm veriler o rakamı işaret etti! İşte 2023 asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

Asgari ücret ne kadar olacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dün gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası TİSK ve Türk-İş'ten ilk açıklama geldi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç bu yıl da taleplerini yinelediklerini belirtti. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise toplantıda rakam konuşulmadığını son toplantıda rakamın konuşulacağını ifade etti. Şimdi gözler üçüncü asgari ücret toplantısına çevrildi. Peki, 2023 Asgari ücret ne kadar olacak?

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret tespit komisyonu dün (14 Aralık 202 Çarşamba) ikinci kez toplandı.

Asgari ücret toplantısı 2,5 saat sürdü. Kritik toplantı sonrası açıklama yapıldı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik."

2023 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise şu ifadeleri kullandı: "Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacakatır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız.

Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız.

Değerlendirmeyi kendi yönetim kurulumuzla, TÜRK İŞ yönetimi ile yarın sabah değerlendirip, kamuoyuna yarın açıklama yapacağız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada yeni ücrete ilişkin, “Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerinde gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardında sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz” mesajını verdi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2023 İÇİN DE ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ASGARİ ÜCRET ARTIŞ ORANI BELİRLENECEK

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 TL, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 TL 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Bilindiği üzere asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 TL 43 kuruş.

Bunun 6 bin 471 TL'si brüt asgari ücret, 1003 TL 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 TL 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Önceki seneler baz alındığında asgari ücret zammı yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleştiği göze çarptı.

2023'te de yine enflasyonun üzerinde bir asgari ücret artış oranı belirlenecek.

