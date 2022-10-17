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Asgari ücret ne kadar olacak? Uzmanlar rakam verdi! Asgari ücret zammında son durum

17.10.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Asgari ücrete en son temmuz ayında ek zam yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni toplantılarını aralık ayında yapacak. Bu toplantıların ardından yeni yılda geçerli olacak net ve brüt rakamlar açıklanacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte konu hakkında yapılan açıklamalar

Asgari ücret ne kadar olacak? Uzmanlar rakam verdi! Asgari ücret zammında son durum

Asgari ücret zammı için heyecan giderek artıyor. Asgari ücrete her sene zam yapılıyor. Bu yıl ilk defa ek zam yapıldı. Şimdi gözler ocak zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.’ demişti. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oral Erdoğan, katıldığı canlı yayında asgari ücret zammı için rakam verdi. İşte detaylar

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Habertürk'te Oylum Talu'nun sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Erdoğan, enflasyonla mücadelenin önemine çekti. Asgari ücretin 9-10 bin seviyesinde olsa bile enflasyonla mücadeleyi sürdürmeden bu rakamların birkaç ay sonunda yine yetersiz kalabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret zammıyla ilgili "havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız" açıklamasına dikkat çeken Prof. Dr. Erdoğan "Bunun dışında bir de havada uçuşan rakamlar var. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız' açıklamasının da önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.
Prof. Dr. Erdoğan açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı;
"Eğer yüzde 80 civarı yıllık enflasyon gerçekleşirse, Ocak ayındaki asgari ücret olan 4 bin 253 TL'ye göre bir hesap yapılır. Burada da yapılacak zam sonrası 7 bin ve 7 bin 500 gibi asgari ücret rakamı bekliyorum."

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz?’ sorusuna şu yanıtı verdi:
Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.

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