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Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? 2023 Asgari ücret zammı görüşmeleri başlıyor!

29.11.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akkol ile görüşme gerçekleştirecek. Bilindiği üzere Temmuz ayında yapılan ek zammın ardından asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükselmişti. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?

Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? 2023 Asgari ücret zammı görüşmeleri başlıyor!

Asgari ücret zammı için komisyonun toplantı tarihi 1 Kasım Perşembe günü yapılacak görüşmede belirlenecek. Son olarak yapılan zamlarla birlikte 5 bin 500 TL'ye çıkan asgari ücrette yeni zam belli olacak. İşte 2023 Asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeler...

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı görüşmeleri için geri sayım sürüyor.

Bu yıl iki kez zam yapılarak net 5 bin 500 TL olan asgari ücretin yeni yılda en az yüzde 40 artışla 7 bin 500 lira ila 10 bin lira arasında olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor ve konu ile ilgili tarih geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantı tarihlerinin belirlenmesi için görüşmeler yapacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

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