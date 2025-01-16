Asgari ücret ne kadar oldu​? Asgari ücret ne kadar? 2025 asgari ücret zammı ve asgari ücret brüt​, net ve günlük hesaplamaları (Asgari ücret 2025)

Asgari ücretin 2025 yılı için geçerli olan zamlı tutarının kaç TL olarak açıklandığı merak konusudur. Bu doğrultuda Resmî Gazete’de yayımlanan zamlı asgari ücret tutarları üzerine bilgi sunulmalıdır. 2025 senesi için açıklanan asgari ücret net tutarının bir önceki yıla göre %30 oranında artırıldığı görülür. Dolayısıyla 2024 senesinin Aralık ayının sonuna kadar geçerli olan 17.002 TL değerindeki asgari ücrete yeni yılda 5.000 TL civarında zam yapıldığı belirtilmelidir. Bununla birlikte asgari ücretin brüt ve işveren maliyeti hesaplamaları incelendiğinde prim kesintileri toplamının yaklaşık 4.000 TL olduğu söylenmelidir.

Asgari ücret ne kadar oldu?

“2025 yılı asgari ücreti ne kadar?” diyenlere açıklama yapılırken ilk olarak bir önceki senede geçerli olan aylık miktarları açıklanmalıdır. 2024 yılında asgari ücretin net tutarı 17.002 TL iken, brüt miktarı da 20.002 TL olarak hesaplanmıştır. Buna ek olarak bir önceki yılda minimum aylık ödemesinin işveren maliyeti 23.502,94 TL olarak açıklanmıştır. 2025 senesinde ise asgari ücrete enflasyon verileri doğrultusunda %30 zam yapılmıştır. Bu kapsamda 2025 asgari ücret zammı yaklaşık olarak 5.000 TL’dir.

2025 asgari ücreti brüt hesaplaması

Çalışanlara ödenen minimum aylık tutarının brüt hesaplaması yapılırken çeşitli kesintiler dikkate alınır. Bunlar SGK ve işsizlik sigortası primleridir. 2025 yılında SGK primi net tutarın %14’ü olan 3.640,77 TL’ye karşılık gelir. Bunun yanı sıra işsizlik sigortası primi de %1 oranında olup 260,06 Türk lirasıdır. Bu bağlamda 2025 asgari ücretine 3.900,83 TL’lik kesinti yansıtılır. Dolayısıyla asgari ücret brüt 2025 tutarı toplamda 26.005,50 Türk lirası olarak hesaplanır.

2025 asgari ücreti net hesaplaması

Asgari ücretin net tutarı, brüt tutardan işsizlik sigortası primiyle SGK kesintisinin çıkarılması sonucunda saptanır. Bu kapsamda brüt tutar olan 26.005,50 TL’den toplam kesintileri yansıtan 3.900,83 TL çıkarılmalıdır. Buna bağlı olarak 2024 yılına göre yaklaşık 5.000 TL artan asgari ücret 2025 senesi için 22.104,67 TL şeklinde hesaplanmıştır. Dolayısıyla asgari ücret net 2025 tutarının çalışanlara %30 zamlı haliyle ödenmesine karar verilmiştir.

2025 asgari ücret günlük hesaplaması

Asgari ücretin 2025 senesi için hesaplanan brüt miktarı 26.005,50 TL’dir. Bununla birlikte çalışanların yapılan zamlar sonucunda günlük olarak brüt 866,85 TL maaş alacağı açıklanmalıdır. Buna ek olarak asgari ücret günlük 2025 tutarı net maaş üzerinden de hesaplanmalıdır. Bu bağlamda ise 22.104,67 TL'nin otuza bölünmesi gerekir. Dolayısıyla çalışanların 2025'te günlük minimum 736,82 TL net maaş almalarının söz konusu olduğu belirlenir.

Asgari ücret 2025 işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücretin 2025 senesinde uygulanan %30’luk zamla birlikte net 22.104,67 TL olduğu görülür. Ayrıca ilgili tutara yansıtılan 3.900,83 Türk lirası değerindeki kesintilerle birlikte brüt ücret 26.005,50 TL olur. Söz konusu tutara SGK primi işveren payı olarak 4.095,87 TL eklenir. Buna ek olarak işveren işsizlik sigortası primi ise 520,11 TL tutarındadır.

Bu bağlamda asgari ücretin 2025 yılındaki brüt tutarına yaklaşık olarak 4.615 Türk lirası kadar prim bedeli yansıtılır. Dolayısıyla asgari ücret 2025 işveren maliyeti de 30.621,48 TL olarak belirtilmelidir.