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Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin tarih verdi!

17.12.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bakan Bilgin 7 milyon vatandaşı doğrudan, diğer kişileri ise dolaylı olarak etkileyecek konuya ilişkin duyuruda bulundu. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada üçüncü toplantıda uzlaşmaya varılacağını belirtti. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin tarih verdi!

Asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada Salı günü uzlaşmaya varılacağını vurguladı. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak?

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BAKAN BİLGİN'DEN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Salı günü uzlaşmaya varacağız" ifadelerini kullandı.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ile ilgili 2. toplantı sonrası açıklamalar peş peşe gelmişti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik."

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacakatır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız.

Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız.

Değerlendirmeyi kendi yönetim kurulumuzla, TÜRK İŞ yönetimi ile yarın sabah değerlendirip, kamuoyuna yarın açıklama yapacağız."

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi.

İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta tamamlandı.

Asgari ücrette 3. toplantının 20 Aralık'ta gerçekleşeceği bildirildi.

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