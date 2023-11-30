ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Hükümetten yeni mesaj!

Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayından itibarıyla geçerli olacak. Temmuz'da uygulanan asgari ücret zammı ile maaşlar 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Ocak ayı yaklaşırken konuya dair yapılan açıklamalar da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamada taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceklerine yönelik inancını ifade etti. İşte, 2024 yılı asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi...

ASGARİ ÜCRET İÇİN HÜKÜMETTEN YENİ MESAJ!

Asgari ücret konusunda açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum."

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık 2023 Cuma günü toplanacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHİ

İlk toplantı 1 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 lira olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir süre önce yaptığı açıklamada “Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

“Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” diyen Bakan Işıkhan toplantıya ilişkin de tarih verdi.

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağını vurgulayan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuz'da ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."

Asgari ücret için zam oranları şu an için belli değil. İşveren, işçi ve hükümet temsilcileri aralık ayında değerlendirmede bulunacak.

YENİ ASGARİ ÜCRETTE GEÇİNME ENDEKSLERİ DİKKATE ALINACAK

Görüşmeleri 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yürütecek. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Hükümet, işçi ve işveren tarafıyla bir araya gelecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İlk toplantıda takvim belirlenecek. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon ve geçinme endeksleri dikkate alınacak.

İkinci toplantı Türk-İş'te olacak. İşçi tarafı beklentilerini dile getirecek. Üçüncü toplantıya ise işveren tarafı TİSK ev sahipliği yapacak. Son toplantı ise karar toplantısı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak bu toplantıda asgari ücret belli olacak. Uzlaşı olması durumunda süreç erken tamamlanmış olacak.

Asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesiyle işsizlik maaşı ve staj ücretleri artacak. Genel sağlık sigortası primleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma tutarlarında da değişiklik olacak.







