FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret ne zaman belli olacak? 4. toplantı tarihi ne zaman?

Asgari ücret ne zaman belli olacak? 4. toplantı tarihi ne zaman?

09.12.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanın gözleri asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Asgari ücret görüşmelerinde 3. toplantıya gelindi. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Asgari ücret ne zaman belli olacak? 4. toplantı tarihi ne zaman?

Asgari ücret tespit komisyonu bugün 3. kez bir araya geldi. Önümüzdeki yıla ilişkin zam oranı bu toplantılarda belirlenecek. Geçtiğimiz toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Peki Asgari ücret ne zaman belli olacak? 4. toplantı tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zamlarına ilişkin gerçekleştirilen ilk toplantı 1 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 7 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. 3. toplanrı bugün 10.00'da başladı. Asgari ücret zammı için ilk toplantıda 3500-4000 TL arasında rakamlar konuşulmuştu. Eğer taraflar anlaşırsa 2022'de yeni asgari ücretin tutarı resmen açıklanmış olacak.

VEDAT BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta yapılan ilk toplantıdaki çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 TL arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 TL arasında asgari ücret istediğini söylemişti.

TİSK görüşmesinden sonra 4. oturum karar toplantısı olacak. Net tarih ve saatin aralık ayı ortasına doğru açıklanması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Yener'den cesur klip! Hande Yener'den cesur klip!
PARTNERHatice Aslan'dan olay Tolgahan Sayışman iddiası!Hatice Aslan'dan olay Tolgahan Sayışman iddiası!
Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahminiDev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hamile oyuncudan utandıran cinsel ilişki itirafı

Hamile oyuncudan utandıran cinsel ilişki itirafı

Aylardır kâbusu yaşıyor! ''Her şey çürük et gibi kokuyor''

Aylardır kâbusu yaşıyor! ''Her şey çürük et gibi kokuyor''

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Kritik toplantı başladı! İlk açıklama geldi

Kritik toplantı başladı! İlk açıklama geldi

Asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor

Asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor

Ev sahipleri şimdi de ara zam istiyor

Ev sahipleri şimdi de ara zam istiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.