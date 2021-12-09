Asgari ücret tespit komisyonu bugün 3. kez bir araya geldi. Önümüzdeki yıla ilişkin zam oranı bu toplantılarda belirlenecek. Geçtiğimiz toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Peki Asgari ücret ne zaman belli olacak? 4. toplantı tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zamlarına ilişkin gerçekleştirilen ilk toplantı 1 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 7 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. 3. toplanrı bugün 10.00'da başladı. Asgari ücret zammı için ilk toplantıda 3500-4000 TL arasında rakamlar konuşulmuştu. Eğer taraflar anlaşırsa 2022'de yeni asgari ücretin tutarı resmen açıklanmış olacak.

VEDAT BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta yapılan ilk toplantıdaki çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 TL arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 TL arasında asgari ücret istediğini söylemişti.

TİSK görüşmesinden sonra 4. oturum karar toplantısı olacak. Net tarih ve saatin aralık ayı ortasına doğru açıklanması bekleniyor.



