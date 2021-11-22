Asgari ücret ne zaman belli olur? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması yönünde bir çalışmalarının olduğunu açıklamıştı. DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu da asgari ücretin net 5 bin 200 TL olması gerektiğini ifade etmişti. İşte gelişmeler…

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması yönünde bir çalışmaları olduğunu vurgulayarak, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için de maliyet çalışması yaptıklarını duyurmuştu.

Asgari ücret için aralık ayının ilk haftasında tarafların bir araya geleceği bilgisini paylaşan Bilgin, rakam veremeyeceğini, fakat asgari ücret ile ilgili toplumun bugün karşı karşıya olduğu enflasyon sorununu, özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükü alacak bir çalışma olacağını söyledi.

Önümüzde olan konuların başında asgari ücretin geldiğine dikkati çeken Bilgin, diğer bakanlıklarla ve kurumlarla bir araya gelip paylaşacaklarını belirterek, kapsamlı bir çalışma yapıldığını açıkladı. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceklerini ifade eden Bilgin, asgari ücret tespitine ilişkin kamuoyu araştırması yapıldığını kaydetti.

Bu doğrultuda çalışan sayısına göre işverenlerle, profesyonel yöneticilerle, çalışan işçilerle ve asgari ücret haricinde maaşla çalışan kişilerle anketler yapılacağını aktaran Bilgin, 2 bin 500 kişiyle anket yapılacağına işaret ederek, bu çalışmanın üniversiteler aracılığı ile yürütüldüğünü duyurdu.

Asgari ücret için bir hedefin olduğunu bildiren Bilgin, çalışmanın sürdüğünü ifade ederek, aralık ayında asgari ücret belirleme komisyonunun toplanacağını duyurdu. Anket çalışmasına ilişkin de kamuoyuna bilgi verileceğini söyleyen Bilgin, hayat standartları, meslek gruplarının beklediği rakam ve ücret durumlarının bu araştırmada yer aldığını söyledi.

Asgari ücret toplantılarının geçtiğimiz yıllarda aralık ayında başladığını anımsatan Bilgin, bu yıl da görüşmelerin Aralık ayında başlayacağını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ankara'daki DİSK Genel-İş Genel Merkezi'nde 2022 yılı asgari ücretine dair görüş, öneri ve taleplerini açıklamak için bir araya gelen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, taleplerini iletti.

Yoksulluk sınırının, gıda fiyatlarındaki artışın ve ekonomik büyümenin dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücretin net 5 bin 200 TL olması gerektiğini söyleyen Çerkezoğlu, asgari ücrete uygulanan vergi ve kesintilere de dikkat çekti.

Bütün ücretlere bin TL’lik iyileştirme yapılması gerektiğini savunan Çerkezoğlu, asgari ücretin ve bütün ücretlerin, asgari ücret kadar kısmı için 1000 TL tutarında vergi ve prim indirimi sağlanması gerektiğini ve bu desteğin Hazine tarafından karşılanması gerektiğini ifade etti.

‘GEÇİM ŞARTLARINA GÖRE HESAPLANMALI'

Çerkezoğlu, asgari ücrete ilişkin taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

• Asgari ücret sadece işçinin kendisinin değil, ailesinin de geçim şartları dikkate alınarak adil bir biçimde hesaplanmalıdır.

• Asgari ücret ülkemizde en düşük ücret değil, ortalama ücret haline gelmiştir ve asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmalıdır.

• Dar gelirlinin gıda enflasyonuyla kişi başına düşen milli gelir artışı asgari ücretin saptanmasında mutlaka dikkate alınmalıdır.

• Asgari ücret baskılanmış ve güdümlü enflasyon rakamlarına göre değil, geçim şartlarına ve ekonomik büyümeye göre hesaplanmalıdır.

ASGARİ ÜCRETTE 2010’DAN BU YANA DEĞİŞİM

KOMİSYON GELECEK AY TOPLANACAK

Asgari ücreti, işveren, işçi ve hükûmeti temsil eden 5'er kişiden oluşan 15 kişilik komisyon belirliyor. Aralık ayında toplanan komisyonda kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Fakat, hükûmetin oyu belirleyici oluyor.

GENİŞ BİR KESİMİ İLGİLENDİRİYOR

Asgari ücret yalnızca asgari ücret alanları ilgilendirmiyor. Öncelikle asgari geçim indiriminden dolayı tüm çalışanlar az ya da çok asgari ücretten etkileniyor.

Bunun yanı sıra, işsizlik maaşı bağlananlar, 65 yaş aylığı alanlar, herhangi bir işte çalışmadıkları için Genel Sağlık Sigortası GSS) primini kendi ödeyenler, isteğe bağlı sigortalılar, erken emekli olmak için borçlanma yapmak isteyenler, sosyal güvenlik primi ödeyen işverenler ve Bağ-Kur'lular ile bireysel emeklilik sistemine (BES) para yatıranlar yeni belirlenecek asgari ücretten doğrudan etkileniyor.

YÜZDE 25 ZAM

Asgari ücrete yüklü zammın ön görüldüğünü söyleyen TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, “Asgari ücret zammının enflasyona bir takım etkileri olacak. Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını, 2016'daki gibi yüzde 25 civarında ve hatta üzerinde olacağını düşünüyorum. Asgari ücret zammı piyasada çok konuşuluyor ve şirketler kendilerini buna göre ayarlıyor.” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRA ALTINDA OLMAMALI”

Partisinin il başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Asgari ücret 4 bin TL’nin altında olmamalı diye düşünüyorum. Asgari ücretli kardeşlerimiz hepimizin malumu, bildiğimiz şeyler. Şahsi olarak 4 bin TL’nin altında olmamalı . Benim düşüncem bundan yana” açıklamasında bulundu.



