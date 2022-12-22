2023 asgari ücret belli oldu. Bununla birlikte çalışanlar, maaşın ne zaman geçerli olacağını da sorgulamaya başladı. Peki asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman yansıyacak? İşte detaylar...

9 BİN TL TEKLİF EDİLMİŞTİ!

TÜRK-İŞ yeni asgari ücret zammı için 9 bin TL teklif etmişti. 22 Aralık saat 12.30 civarında basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı 2023 için geçerli olacak. Ocak ayı için belirlenen 8 bin 500 TL'lik zamlı maaşın şubat ayında hesaplara yatması bekleniyor.

Asgari ücret 2022'nin son altı ayında bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanır.

Komisyona, Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden biri başkanlık eder. En az 10 üyenin katılımıyla toplantı yapılır ve asgari ücrete oy çokluğuyla karar verilir. Oyların eşitliği durumda ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir.



