Asgari ücret rakamları netleşmeye başlıyor! 2022 bekar, evli ve çocuklu asgari ücret ne kadar olacak?

2022 yılına kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş asgari ücret zam oranını araştırıyor. HAK-İŞ'ten sonra TÜRK-İŞ de asgari ücret için taleplerini açıklamıştı. İşte 2022 asgari ücret hakkında merak edilenler...

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

7 milyona yakın çalışanı doğrudan ve tüm vatandaşları ise dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları için bugün yani 1 Aralık Çarşamba günü resmi olarak ilk toplantı yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu gün içinde saat 14.00'te toplanacak. Milyonlarca vatandaş ise zam oranının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki günlerde yaptığı açıklamada aralık ayının ikinci haftasına kadar kararın açıklanabileceğini ifade etmişti. Asgari ücret zam oranıyla beraber AGİ’de yaşanacak olan artışta kesinleşmiş olacak.

Geçtiğimiz günlerde milyonların merak ettiği asgari ücret zammı ile ilgili olarak Ankara'dan duyum aldığını belirten Ekonomist Erdal Özen rakam vererek açıklama yapmıştı. Asgari ücret miktarında ciddi düşüşler olduğunu söyleyen Erdal Özel, "2015 yılında 526 dolara karşılık gelen asgari ücret şu anda 250 doların aşağısına geriledi. Bundan dolayı asgari ücrete ciddi bir zam yapılması gerekiyor. benim Ankara'dan sağlam kaynaklardan aldığım duyumlara göre asgari ücret 2022 yılında 4.100 TL olacak. Bu rakamın doğru çıkıp çıkmayacağını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarının sonunda belli olacak. Ancak bu bilgiye ben çok güveniyorum." şeklinde konuşmuştu.

2022 yılı için AGİ tahminleri ise şu şekilde:



2021 senesinde Bekar AGİ 268,31 TL olarak ödenmekte. Şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 348,80’e, eğer yüzde 35 zam yapılırsa da 362,21 TL’ye yükselecek.

2021 senesinde Evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL olarak veriliyor. Şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 418,57’e, yüzde 35 zam yapılırsa bu defa 434,67 TL’ye yükselecek.

2021 senesinde Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL olarak ödeniyor. Eğer yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 470,88’e ya da yüzde 35 zam yapılırsa 488,99TL’ye yükselecek.

