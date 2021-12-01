FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret rakamları netleşmeye başlıyor! 2022 bekar, evli ve çocuklu asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret rakamları netleşmeye başlıyor! 2022 bekar, evli ve çocuklu asgari ücret ne kadar olacak?

01.12.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın AGİ ve asgari ücret miktarı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari ücret için ilk toplantı bugün gerçekleşecek. Sendikalar önceki günlerde bir bir taleplerini açıklamıştı. Peki 2022 asgari ücret belli oldu mu? Gelecek yıl bekar, evli ve çocuklu asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Asgari ücret rakamları netleşmeye başlıyor! 2022 bekar, evli ve çocuklu asgari ücret ne kadar olacak?

2022 yılına kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş asgari ücret zam oranını araştırıyor. HAK-İŞ'ten sonra TÜRK-İŞ de asgari ücret için taleplerini açıklamıştı. İşte 2022 asgari ücret hakkında merak edilenler...

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

7 milyona yakın çalışanı doğrudan ve tüm vatandaşları ise dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları için bugün yani 1 Aralık Çarşamba günü resmi olarak ilk toplantı yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu gün içinde saat 14.00'te toplanacak. Milyonlarca vatandaş ise zam oranının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki günlerde yaptığı açıklamada aralık ayının ikinci haftasına kadar kararın açıklanabileceğini ifade etmişti. Asgari ücret zam oranıyla beraber AGİ’de yaşanacak olan artışta kesinleşmiş olacak.

Geçtiğimiz günlerde milyonların merak ettiği asgari ücret zammı ile ilgili olarak Ankara'dan duyum aldığını belirten Ekonomist Erdal Özen rakam vererek açıklama yapmıştı. Asgari ücret miktarında ciddi düşüşler olduğunu söyleyen Erdal Özel, "2015 yılında 526 dolara karşılık gelen asgari ücret şu anda 250 doların aşağısına geriledi. Bundan dolayı asgari ücrete ciddi bir zam yapılması gerekiyor. benim Ankara'dan sağlam kaynaklardan aldığım duyumlara göre asgari ücret 2022 yılında 4.100 TL olacak. Bu rakamın doğru çıkıp çıkmayacağını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarının sonunda belli olacak. Ancak bu bilgiye ben çok güveniyorum." şeklinde konuşmuştu.

2022 yılı için AGİ tahminleri ise şu şekilde:

2021 senesinde Bekar AGİ 268,31 TL olarak ödenmekte. Şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 348,80’e, eğer yüzde 35 zam yapılırsa da 362,21 TL’ye yükselecek.

2021 senesinde Evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL olarak veriliyor. Şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 418,57’e, yüzde 35 zam yapılırsa bu defa 434,67 TL’ye yükselecek.

2021 senesinde Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL olarak ödeniyor. Eğer yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 470,88’e ya da yüzde 35 zam yapılırsa 488,99TL’ye yükselecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!
Görenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandıGörenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandı
TİSK’ten 'asgari ücret' talebiTİSK’ten 'asgari ücret' talebi
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir kötü haber daha! Yüzde 300 zam bekleniyor

Bir kötü haber daha! Yüzde 300 zam bekleniyor

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Merkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahale

Merkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahale

Asgari ücrette kritik gün!

Asgari ücrette kritik gün!

TCMB'nin müdahalesi sonrası dolardan ilk tepki

TCMB'nin müdahalesi sonrası dolardan ilk tepki

Poşete yüzde 100 zam talebi

Poşete yüzde 100 zam talebi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Uzman isimden gram altın öngörüsü!

Uzman isimden gram altın öngörüsü!

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.