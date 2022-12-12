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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı'ndan Kabine sonrası açıklama

12.12.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete yeni yılla beraber beklenen zam miktarı gündemden düşmeyen başlıklar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündemin önemli maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda asgari ücret konusu da yer aldı. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte 2023 Asgari ücret zammına dair detaylar...

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı'ndan Kabine sonrası açıklama

Asgari ücrete gelecek zamn miktarı 2023 yılına az bir zaman kala merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret detayı sorgulanmaya başladı. Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değindi. Asgari ücret açıklamasından öne çıkanlar ise şu şekildeydi:

-"Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada iken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesi arkasına sığınan haramzadeler tarafından akamete uğramasını izleyemeyiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sözlerime başlarken Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Turizmcilerle bir araya gelerek ülkemize yaptıkları katkılar için teşekkür ettim.

Bu hafta yurt içinde ve yurt dışında planladığımız çok sayıda programlarla milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Bizim için cumhuriyetin 100. yılı demek istikbalimize yakışır eserlerle milletimizin karşısına çıkmak demek. 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin cumhuriyetimizin ikinci asrına yatırım olarak görüyoruz. Enerjiden tarıma çok sayıda projemizi milletimizin emrine sunma tarihi olarak 2023'ü belirlememizin gerisinde böyle bir gerekçe var.


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