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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Tespit Komisyonu toplantısı başladı: Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Yeni maaşlar için ipucu…

13.06.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı başladı. Brüt net asgari ücret hesabı yapanların en çok merak ettiği ‘asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?’ sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Milyonların Temmuz maaş zammı oranını belirleyecek toplantıların bu sene daha kısa sürmesi bekleniyor. Bu kapsamda yeni asgari ücret rakamının açıklanması için iki tarih ön plana çıktı. İşte kritik toplantıda masada yer alacak o rakamlar ve haberin detayları…

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Tespit Komisyonu toplantısı başladı: Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Yeni maaşlar için ipucu…

Maaş zammı son dakika haberleri… Asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün gerçekleştiriliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yeni asgari ücret rakamını belirlemek için bir araya geldi. Milyonlarca çalışanı doğrudan ve tüm çalışanları dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücrete zam oranı için sendikaların masaya getireceği rakamlara dair kritik ipuçları geldi.

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SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI BAŞLADI

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14:00'de bir araya geldi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yaparken TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık ediyor.

YOL HARİTASI BELLİ OLUYOR

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, tarafların ekonomik veriler ışığında beklentilerini dile getirmesi ve görüşmelerin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. 2 ya da 3 saat sürmesi beklenen ilk toplantının ardından tarafların saat 16-17 sularında açıklama yapması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRETTE TARAFLAR NE İSTİYOR?

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ’in bugün toplantıya Ocak 2023 zam döneminde olduğu gibi açlık sınırını baz alarak oturması bekleniyor. Mayıs ayı verilerine göre ise açlık sınırı 10 bin 362 lira; yoksulluk sınırı ise 33 bin 752 lira seviyesinde bulunuyor.
İşveren kesimini temsilen TİSK ise, kamuoyunun beklentilerini işaret ederek, Asgari ücreti TL olarak konuşacaklarını bildirdi.

Hükümet kanadında ise yeni asgari ücret rakamı için Mart ayından bu yana yapılan saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan veriler masada olacak.

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ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK? TÜM İHTİMALLER SIRALANDI

Asgari ücrete zam oranını belirlerken enflasyon rakamları en önemli etken olacak. 5 aylık verilere bakıldığında enflasyon yüzde 15,26 olarak açıklanırken 6 aylık verinin yüzde 20 seviyelerinde olması beklentisi mevcut. Net 8,506 TL olan asgari ücretin yüzde 20 artması durumunda rakam 10.207 TL’ye yükselecek. Ancak burada geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dokunuş yaparak refah payı ile yüzde 30-35 arasında zam yapma ihtimaline neredeyse kesin gözü ile bakılıyor.

Şu anda brüt 10.008 TL, net ise 8.506 TL olan asgari ücret işverene 11.759 lira maliyet olarak yansıyor. Yüzde 30 artış durumunda net asgari ücret 11.058 TL, yüzde 35 artarsa 11.483 TL olacak.

Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in ‘500 dolar’ açıklamasına göre ise yeni maaşların bugünkü kura göre 11.800 liranın üzerinde olabileceği tahmin ediliyor.

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KISA SÜREDE YENİ MAAŞLAR AÇIKLANACAK

Sabah’tan Mete Dirice’nin aktardığı bilgiye göre ise yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yani süreç 10-12 günlük bir zaman diliminde kısa sürede tamamlanacak. Normalde Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmaları bir aya yakın sürüyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından tüm gözler Kurban Bayramı sonrası emekli ve memur zammı düzenlemelerinde olacak.


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