Asgari ücret, sosyal yardımlar, işsizlik maaşı, AGİ... Kim ne kadar alacak?

2022 yılında asgari ücrete yapılacak zam ile birlikte AGİ’den, işsizlik maaşına, sosyal yardımlardan, kısa çalışma ödeneğine kadar pek çok şeyde rakamlar değişecek. Enflasyona göre belirlenen asgari ücrete yapılan tahminlerin ardından, milyonlarca kişiyi ilgilendiren diğer hesaplamalar da yapıldı. Haberimizde değişen rakamları ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TÜİK üç aylık enflasyon oranlarını açıklamasının ardından asgari ücret ile ilgili hesaplamalar da yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz senelerde zam enflasyon oranının 5-6 puan üstünde yapılıyordu. Ekim-kasım ve aralık aylarının enflasyon rakamlarının belli olmasıyla net rakam ortaya çıkacak. Ancak tahminlere göre asgari ücretin 3 bin 447 TL’ye çıkması bekleniyor.

Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16,40 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor.

Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını tahmin edebiliriz.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MEDENİ DURUMA GÖRE DEĞİŞİYOR

Asgari ücret bekar bir işçi için belirlendiği için evlilik ve çocuk sayısı arttıkça Asgari Geçim İndirimi buna eklenerek miktar da değişiyor. Dolayısıyla bir işçinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre alacağı AGİ asgari ücrete ekleniyor ve bundan bekar bir işçinin aldığı AGİ çıkartılıyor.

Bekar biri 2021 yılında asgari ücreti 2.825,90 lira alırken 2022 yılında 3.447,60 lira alacak. Eşi çalışmayan, çocuksuz vatandaş 2021 yılında 2.879,56 alırken 2022 yılında bu rakam 3.517,07 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 1 çocuklu vatandaş 2021’de 2.919,81 TL alırken 2022’de 3.562,17 TL alacak. Eşi çalışmayan, 2 çocuklu vatandaş, 2021’de 2.969,05 TL alırken, 2022’de 3.622,24 TL alacak. Eşi çalışmayan, 3 çocuklu biri ise 2021’de 3.013,72 TL alırken 2022’de 3.676,74 alacak. Eşi çalışan, çocuksuz kişi 2021’de 2.825,90 alırken maaşı 2022’de 3.447,60 TL’ye çıkacak. Eşi çalışan, 1 çocuklu 2021’de 2.866,14 TL alırken, 2022’de 3.496,70 TL alacak. Eşi çalışan, 2 çocuklu 2021’de 2.906,39 TL alırken 2022’de 3.545,80 TL alacak Eşi çalışan, 3 çocuklu vatandaş ise 2021’de 2.960,05 TL alıyordu. 2022: 3.6111,26 TL alacak.

Not: 2022 rakamları tahmini rakamlardır

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İÇİN TAHMİNLER ŞÖYLE

Bekar

2021: 268,31

2022: 327,33

Eşi çalışmayan, çocuksuz

2021: 321,97

2022: 392,80

Eşi çalışmayan, 1 çocuklu

2021: 362,22

2022: 441,90

Eşi çalışmayan, 2 çocuklu

2021: 402,46

2022: 491,00

Eşi çalışmayan, 3 çocuklu

2021: 456,13

2022: 556,47

Eşi çalışan, çocuksuz

2021: 268,31

2022: 327,33

Eşi çalışan, 1 çocuklu

2021: 308,55

2022: 376,43

Eşi çalışan, 2 çocuklu

2021: 348,80

2022: 425,53

Eşi çalışan, 3 çocuklu

2021: 402,46

2022: 491,00

ASGARİ ÜCRETE GÖRE İŞSİZLİK MAAŞI İSE ŞÖYLE;

En düşük (2021):

Maaş: 1.431

Ele geçen: 1.420,13

En düşük (2022):

Maaş: 1.745,80

Ele geçen: 1.732,55

En yüksek (2021)

Maaş: 2.862

Ele geçen: 2.840,27

En yüksek (2022)

Maaş: 3.491,60

Ele geçen: 3.465,09

Damga vergisi kesilerek hesaplanmıştır.

Not: 2022 rakamları tahmini rakamlardır

KISA ÇALIŞMA RAKAMI ARTACAK

En düşük (2021):

Maaş: 2.146,50

Ele geçen: 2.130,20

En düşük(2022):

Maaş: 2.618,73

Ele geçen: 2.598,85

En yüksek (2021)

Maaş: 5.366,25

Ele geçen: 5.325,52

En yüksek (2022)

Maaş: 6.546,83

Ele geçen: 6.497,14

Damga vergisi kesilerek hesaplanmıştır.

Not: 2022 rakamları tahmini rakamlardır

BORÇLANMADA EN DÜŞÜK TUTARLAR

Günlük:

2021- 38,16

2022- 46,55

Aylık:

2021- 1.144,80

2022- 1.396,64

2 yıllık:

2021- 27.475,20

2022- 33.519,36

18 aylık:

2021- 20,606,40

2022- 25.139,52

Not: 2022 rakamları tahmini rakamlardır

YARDIM AYLIKLARI GELİR SINIRI

65 yaş:

2021- 852,53

2022- 1.040,05

% 40-69 engelli:

2021- 852,53

2022- 1.040,05

% 70 ve üstü engelli:

2021- 852,53

2022- 1.040,05

Evde bakım:

2021- 1.705,06

2022- 2.080,10

Not: 2022 rakamları tahmini rakamlardır



