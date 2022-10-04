Asgari ücret tarifesi ne kadar oldu? Binlerce kişi merak ediyordu… Arabuluculuk asgari ücret tarifesi Resmi Gazete’de

Arabuluculuk asgari ücret tarifesi hakkında açıklama yapıldı. Resmi Gazete içerisinde yer alan açıklamada ticari uyuşmazlık ve diğer uyuşmazlıklar için farklı bir miktarın belirlendiği duyuruldu. Bu Tarifede yazılı arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin karşılığıdır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ NE KADAR OLDU?

2023 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Arabulucu, ihtiyari arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan ücret ve masraf isteyebilir. Bu fıkra uyarınca alınan ücret arabuluculuk süreci sonunda arabuluculuk ücretinden mahsup edilir. Arabuluculuk sürecinin başlamaması hâlinde bu ücret iade edilmez. Masraftan kullanılmayan kısım arabuluculuk süreci sonunda iade edilir.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, her bir uyuşmazlık bakımından, Ticari Uyuşmazlıklarda 2.000,00 TL, diğer uyuşmazlıklarda ise 1.400,00 TL ücret isteyebilir.

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