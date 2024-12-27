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Asgari ücret tartışması sürüyor! Prof. Dr. Ersan Şen: "Kafamı mı buluyorsun? Ne içtin sen!"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.12.2024 11:14
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2025 Asgari ücretinin açıklanmasının ardından kamuoyunda oluşan yüksek zam beklentisi hüsranla sonuçlandı. 22 bin 104 lira olan asgari ücret hakkında tartışmalar da ücretin belli olmasıyla daha da hızlandı. Prof. Dr. Ersan Şen de gelir adaletsizliğinin sosyal barışı bozacağının altını çizdiği açıklamasında, "22 bin lirayla yaşamanın hikayesini anlat. Kafa mı buluyorsun sen! Ne içtin! Böyle bir şey olabilir mi?" diyerek sert bir değerlendirmede bulundu.

Asgari ücret tartışması sürüyor! Prof. Dr. Ersan Şen: "Kafamı mı buluyorsun? Ne içtin sen!"

TV100 ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın sunuculuğu yaptığı programda Prof. Dr. Ersan Şen asgari ücretlinin 22 bin liraya geçinip geçinemeyeceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. 22 bin lirayla geçinmenin imkansız olduğunu vurgulayan Ersan Şen, "İş arayanların işi beğenmediği söyleniyor. Öyle bir söz çıktı şimdi. Gidin siz kendi çocuğunuzu çalıştırın ya. 22 bin liraya gitsin çalışsın." dedi.

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"DALGA MI GEÇİYORSUN? SEN NE İÇTİN!

Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hayat pahalılığı sorunu var devam ediyor. Asgari ücreti 17 bin lirayı veya 22 bin lirayı bana sormanıza gerek yok. Eminönü'ne gidip oradaki insanlarla konuşmakta fayda var. Bu arkadaşlar bu rakamlarla geçinebiliyorlarsa sorun yok. Geçmiş olsun. Hani diyorlar ya 'tasarruf yap, az ye', ben de diyorum ki 'sen kazandığını o asgari ücretliye ver, sen 22 bin lirayı al, 1 ay nasıl yaşıyorsun bana bunun hikayesini anlat'. Sen ne diyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Sen ne içtin!

"İSTEDİĞİN KADAR İLİZYON YAP"

Ben işverenim, sevinmem lazım sevinemiyorum. Asgari ücretin 22 bin lira olması işverene göbek attırması lazım di mi? Ama gelir adaletsizliği sosyal barışı bozar. İstediğin kadar ilizyon yap. Muhalefet, Allah onları bildiği gibi yapsın. 21. yüzyılın üçüncü on yılında broşür dağıtarak sen halkla bu konuyu konuşup çözebileceğini söylüyorsan ben de Özgür Özel'i davet ediyorum. 30 bin liranın altında olana yokuz, eğer yaparsanız meydanı dar ederiz. Buyur. Yaprak kımıldatamazsın bu yönetim sisteminde. 1 harfini 1 rakamını değiştiremiyorsun.

Bence tuzu kurular bunu düşünmeli. Nüfusun yüzde 80'i gayrisafi milli hasılanın yüzde 20'sini yerken, nüfusun yüzde 20'si gayrisafi milli hasılanın yüzde 80'ini yiyemez arkadaşlar. Onlar tasarruf yapsın. Kamu tasarruf yapsın.

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"BU HAK MI, ADALET Mİ?"

Eminönü'nde gidelim bakalım kaç emekli lokantada oturup yemek yiyebiliyor. Kent lokantalarını bahsetmiyorum. Ülkede birileri yılbaşında 3 bin 500 lira hesabı için rezervasyon yapıyor. Birileri de simit, çay, ekmek evinde oturacak. Bu reva mı hak mı? Bu adalet mi?

Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? 2024 yılının sonunda bu ülkede gayrisafi milli hasıla 1 trilyon 331 milyar dolar olacak dedi.

"'22 BİN LİRAYLA KAÇ KİŞİ AY SONUNU GETİREBİLİR' ANKETİ YAPSINLAR"

Milletim sana sesleniyorum: '22 bin lira bir ay geçinirsin, kiranın yarısını ödersin, gerisiyle iki veya üç çocuğun varsa onlarla yağ, bal 5 yıldızlı otellerde tatil yaparsın' Bunu mu söylememi istiyorsunuz?

Anketçilerimizden şunu duyuyoruz: Bu sabah seçim yapılsa kime oy verirsiniz? Ben de diyorum ki hodri meydan. Asıl '22 bin lirayla kaç kişi ay sonunu getirebilir' anketi yapsalar daha iyi olur. Böylece yöneticiler de bilgilenir. 22 bin lira, Allah'tan korkun kuldan utanın. Nasıl bunu konuşabilirsiniz?

"GİDİN SİZ KENDİ ÇOCUĞUNUZU 22 BİN LİRAYA ÇALIŞTIRIN"

İş arayanların işi beğenmediği söyleniyor. Öyle bir söz çıktı şimdi. Gidin siz kendi çocuğunuzu çalıştırın ya. 22 bin liraya gitsin çalışsın. Anayasanın 55. maddesindeki 'ücretlinin gelir adaleti' bu mu? Böyle mi sen adaleti sağlayacaksın. Böyle mi sosyal devlet oluyorsun?"

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret ersan şen
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