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ASGARİ ÜCRET temmuz ara zammı ile ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

26.05.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete ara zam sonrası ne kadar olacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ara zammı ile belirlenecek yeni asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücret temmuz ara zammı sonrası ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET temmuz ara zammı ile ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Agari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son olarak ocak ayında gelen zam sonrası 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücrete temmuz ayında artış yapılacak. Asgari ücret zammı hakkında bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret son olarak ocak ayında gelen zamla beraber 8 bin 506 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayında ara zam beklenen asgari ücrete dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. İşte o açıklama;

cumhurbaşkanı erdoğan 26 mayıs

"En düşük emekli maaşını biz 7 bin 500 liraya çıkardık. Bu rakamı artırmanın çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyor. Belirlenen süre Temmuz ayıdır. En düşük memur maaşını da 22 bin seviyesine yükseltme sözü verdik. EYT'lilerin de tüm haklarını verdik devam ediyoruz. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz ayında asgari ücrete ilişkin hesaplamalar sürüyor. Asgari ücret komisyonunun toplanıp çalışmasıyla belirleniyor. Emeklilerimizi enflasyona karşı koruyacak adımları atacağız. Enflasyon da düşüş eğilimine girdik. Tek hanelere indireceğiz. Başbakanlığım dönemimde faizi 4,6'ya, enflasyonu 6,2'ye indirmiş bir hükümettik. Seçimin ardından piyasalarda rahatlamayı göreceğiz."

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2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

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