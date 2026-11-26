Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde fon meselesine ilişkin ortak basın bilgilendirme toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Vatandaşlarımızın tasarruflarını hukuka aykırı işlemlerle istismar edenlerin üzerine kararlılıkla giderken, yatırımcılarımızın meşru haklarını koruyacak adımları sürecin başından bugüne attık, atmaya da devam edeceğiz. Hiç kimseyi haksız töhmet altında bırakmadan, sorumluları belgelerle kanıtlamak da hukuk devletimizin bir gereğidir. Yaşanan süreçte sorumluluğu bulunan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan herkes, kim olursa olsun, hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir."

"DDK ÇALIŞMASININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ"

"Bu hastalıklı yapılardan kurtulan sermaye piyasalarımız, yoluna çok daha güçlü ve sağlıklı şekilde devam edecektir. Bundan sonraki süreç bazı istisnai haller dışında olağan tasfiye kurallarına göre nihai tasfiyeye yönelik bir dönem olacaktır. Kalkınma sürecimizin değerli bir parçası olan sermaye piyasalarımızı korumak bakış açımızın bir diğer önemli boyutudur. SPK rehberi 1 Eylül 2026 tarihinde yayımladı. Rehberde şeffaflığı artırıcı düzenlemeler yapılmış, sistemik risklerin azaltılması amaçlanmıştır. Denetim mümkün olan en kısa sürede ve süratle tamamlanacaktır. Olayla ilgili yargı sürecinde işlemlerin kapsamı genişlediği için Devlet Denetleme Kurulunun çalışmasının kapsamı da genişletilmiştir. Devlet Denetleme Kurulumuz fon sürecini inceleme ve denetim faaliyetlerine 21 müfettiş ve uzmanla devam etmekte, inceleme ve denetim bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılmaktadır."

"ARA ÖDEMELER TAMAMLANDI"

"Ara ödemeler tamamlandı. Fonlarda nihai tasfiye dönemi başlıyor. Olağan fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak ve olağan fon tasfiye süreci tamamlanmış olacaktır. 97 fonda ödemeler tamamlanmış olacaktır. Toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987'sine en az bir ödeme yapılmıştır. Bu da tekil yatırımcıların yüzde 98'ine tekabül etmektedir. Nakdi olarak 21 bin 723 kişi 1 milyon lira ara ödeme almıştır. Ayni ödemeleri de dikkate aldığımızda bu rakam 40 binin üstüne çıkmaktadır. Yarın itibarıyla toplam 199,25 milyar lira ödeme gerçekleşmiş olacak"

"GERİ KAZANIM HESAPLARINDAN 45 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE TAHSİLAT SAĞLANDI"

"199 milyar lirayı aşkın ödemede bir tek kuruş Hazineden yapılmamıştır. Bütün ödemeler, fonlardaki likit kaynaklar kullanılarak ayni ödemelerle veya geri kazanım hesaplarındaki birikimlerle gerçekleştirilmiştir. MASAK ve Adalet Bakanlığımızın koordinasyonuyla yurt dışındaki haksız kazançların veya fahiş gelirlerin yurt içine getirilmesi konusundaki çalışmalar da sürdürülmektedir. Bugüne kadar geri kazanım hesaplarından toplam 45 milyar liranın üzerinde tahsilat sağlanmıştır"

BAKAN GÜRLEK: "138 KİŞİ TUTUKLANDI"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen fon soruşturmalarında toplam 638 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerden 138'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı mevcuttur. Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuş, banka hesapları bloke edilmiştir. Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 13 milyar Türk lirasına tekabül eden para dondurulmuş, bu paranın iadesi için gerekli olan adli istinabe ve karşılıklı adli işbirliği işlemler çerçevesinde Adalet Bakanlığınca gerekli adımlar atılmıştır."

BAKAN ŞİMŞEK: "MSCI UYUMUYLA İLGİLİ NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Fon rehberini hayata geçirdik. Fon rehberi ile kritik adımlar atıldı. Fonlarda şeffaflık artırıldı. Serbest fonların içeriğinin haftalık açıklanması zorunluluğu getirildi. Fonlar teminat şartına bağlandı. Nitelikli yatırımcı eşiği 50 milyon liraya yükseltildi. SPK dönüşüm projesi kapsamında yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacak. SPK'nın fon incelemesi kasım ayı sonunda tamamlaması öngörülüyor. SPK 551 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu."

"MSCI’ya uyumla ilgili ne gerekiyorsa yapacağız, bu durumu konuşup değerlendirme için Haziran’ı beklemeyeceğiz"