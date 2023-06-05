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ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2023: Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? 5 aylık zam oranı netleşti

05.06.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları bugün TÜİK tarafından yayımlanan Mayıs ayı enflasyon oranı verileri nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Nisanda enflasyon yıllık yüzde 43,68 olmuş ve enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,39 olarak açıklanmıştı. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Temmuz asgari ücret zammı için TÜİK'ten Mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması yapıldı. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI 2023: Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? 5 aylık zam oranı netleşti

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları bugün TÜİK tarafından yayımlanan Mayıs ayı enflasyon oranı verileri nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Nisanda enflasyon yıllık yüzde 43,68 olmuş ve enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,39 olarak açıklanmıştı. Asgari ücret ile ilgili açıklamalar merak konusu oldu. Temmuz asgari ücret zammını da ilgilendiren enflasyon oranı açıklaması TÜİK'ten yapıldı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023?

Asgari ücret 2023 başında 405 dolar bandına yani 8 bin 506 TL'ye çıkarılmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun takvimi haftaya netleşiyor.

Asgari ücret pazarlığında beklentiler ise 500 dolardan aşağı olmaması. Yeni tutarın hesaplanmasında 6 aylık enflasyon rakamlarının yanı sıra refah refah payı da hesaba katılacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

TÜİK enflasyon oranı açıklandı.

TEFE TÜFE'ye göre belirlenen TÜİK enflasyon rakamları memur ve emekli maaşı zamları ile Haziran ayı kira artış oranına yön verecek.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre tüzde 0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

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Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

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