Asgari ücret temmuz zammı sonrası belli oldu! Evde bakım maaşı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte kalem kalem tutarlar

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler işsizlik maaşı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, rapor ücreti ve kıdem tazminatı tavanına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 lira olarak uygulanacağını duyurdu. Bu ara zamla beraber birçok ödemede de artışa gidildi. İşte 2023 temmuz zammı sonrası işsizlik maaşı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, genel sağlık sigortası primi, rapor ücreti, 65 yaş aylığı tutarları

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan zam oranıyla birlikte işsizlik maaşı 5.322 liraya yükseldi. Zamdan önce en düşük işsizlik maaşı 3 bin 972 liraydı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete yapılan zam oranıyla beraber artan kıdem tazminatı tavanı 13.410 lira oldu.

GSS PRİMİ NE KADAR OLDU?

SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 TL olarak uygulanırken 402 liraya yükseldi.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Asgari ücrete yüzde 34,04 oranında zam gelmesinden yapılmasının ardından en düşük prim günlük 143 lira, en yüksek de 730 lira olmuş oldu.

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanların maaşı 2330 liraya yükselirken, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise bu rakam 3201 lira olarak açıklandı.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

2 bin 604 TL olan 65 yaş aylığı zamla beraber 3.489 liraya yükseldi.

STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU?

İşletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yükseliyor. 2552 lira olan staj ücreti asgari ücret zammının ardından 3420 liraya yükseldi.

RAPOR ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete gelen ara zamla beraber ayakta tedavide günlük 300 lira, yatarak tedavide ise 224,76 lira ödeme gerçekleştirilecek.

