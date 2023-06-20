FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret temmuz zammı sonrası belli oldu! Evde bakım maaşı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte kalem kalem tutarlar

Asgari ücret temmuz zammı sonrası belli oldu! Evde bakım maaşı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte kalem kalem tutarlar

20.06.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 ara zammı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün yaptığı toplantısının ardından ara zammı açıkladı. Buna göre asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırıldı. Asgari ücrette yaşanan artışla beraber işsizlik maaşı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanında da artış gerçekleştirildi. Peki, işsizlik maaşı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Asgari ücret temmuz zammı sonrası belli oldu! Evde bakım maaşı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte kalem kalem tutarlar

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler işsizlik maaşı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, rapor ücreti ve kıdem tazminatı tavanına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 lira olarak uygulanacağını duyurdu. Bu ara zamla beraber birçok ödemede de artışa gidildi. İşte 2023 temmuz zammı sonrası işsizlik maaşı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, genel sağlık sigortası primi, rapor ücreti, 65 yaş aylığı tutarları

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan zam oranıyla birlikte işsizlik maaşı 5.322 liraya yükseldi. Zamdan önce en düşük işsizlik maaşı 3 bin 972 liraydı.

asgar

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete yapılan zam oranıyla beraber artan kıdem tazminatı tavanı 13.410 lira oldu.

deprem-kredisi-başvuru

GSS PRİMİ NE KADAR OLDU?

SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 TL olarak uygulanırken 402 liraya yükseldi.

işsizlik-maaşı-ne-kadar-oldu

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Asgari ücrete yüzde 34,04 oranında zam gelmesinden yapılmasının ardından en düşük prim günlük 143 lira, en yüksek de 730 lira olmuş oldu.

kıdem-tazminatı-tavanı-ne-kadar

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanların maaşı 2330 liraya yükselirken, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise bu rakam 3201 lira olarak açıklandı.

asgari-ücret-ne-zaman

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

2 bin 604 TL olan 65 yaş aylığı zamla beraber 3.489 liraya yükseldi.

gss

STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU?

İşletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yükseliyor. 2552 lira olan staj ücreti asgari ücret zammının ardından 3420 liraya yükseldi.

RAPOR ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete gelen ara zamla beraber ayakta tedavide günlük 300 lira, yatarak tedavide ise 224,76 lira ödeme gerçekleştirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamu çalışanları için ilave tediye! En az 3.100 TL ödeme yapılacakKamu çalışanları için ilave tediye! En az 3.100 TL ödeme yapılacak
'Asgari ücret' toplantısında tansiyon yükseldi! "Yeter lan, gelme bir daha"'Asgari ücret' toplantısında tansiyon yükseldi! "Yeter lan, gelme bir daha"
Mart 2021’den sonra ilk kez! Merkez Bankası faiz kararı belli oluyorMart 2021’den sonra ilk kez! Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret kıdem tazminatı İşsizlik Maaşı engelli aylığı evde bakım maaşı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

Otomobil fiyatlarında görülmemiş artış: 6 ayda yüzde 84 arttı! Bakanlık devreye girdi, sıkı önlemler geliyor

Otomobil fiyatlarında görülmemiş artış: 6 ayda yüzde 84 arttı! Bakanlık devreye girdi, sıkı önlemler geliyor

Asgari ücret o iki rakam arasında gidip geliyor! Üçüncü toplantı bugün...

Asgari ücret o iki rakam arasında gidip geliyor! Üçüncü toplantı bugün...

İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, yabancı uyrukluyu evden polis çıkarttı

İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, yabancı uyrukluyu evden polis çıkarttı

Motorin ve benzin eşitlendi! 5 ay sonra ilk kez oldu…

Motorin ve benzin eşitlendi! 5 ay sonra ilk kez oldu…

Türk-İş Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Türk-İş Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.