Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2024 YENİ asgari ücret kaç TL olur?

2024 asgari ücret zammı ve net-brüt asgari ücret rakamının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Milyonlarca çalışanı ve kamuoyunun büyük bir kısmını ilgilendiren yeni yıl asgari ücret zammı için ilk toplantı bu ay içerisinde yapılacak. asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Peki, yeni asgari ücret ne zaman belli olacak? 2024 asgari ücret zammı kaç TL olur? İşte tüm ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret ile ilgili kritik tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. Bugün yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ileri bir tarihe ertelenirken, Türk-İş'in istediği rakam da ortaya çıktı.

Milyonlaca çalışan 2024 asgri ücret zammının ne kadar olacağını merak ederken, 2024 yılında tek zammın yapılacak olması beklentileri iyice artırdı. Kamuoyunda asgari ücrete yeni yılda yüzde 45-50 civarında bir zam beklentisi oluştu ve asgari ücret için 17 bin TL en çok konuşulan rakam oldu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.







