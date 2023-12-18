ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2. toplantı öncesi zam senaryoları!

Asgari ücret toplantısı için nefesler tutuldu. 2024 asgari ücret Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün saat 13.30’da gerçekleştirecek. Zam oranı işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, ihya tutarı ile isteğe bağlı sigorta primi, GSS primleri, 65 yaş, engelli ile evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma / yarı zamanlı çalışma ödeneği ve stajyer ücreti gibi kalemleri etkileyecek. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına ilişkin detaylar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari ücret toplantısı bugün (18 Aralık 2023 Pazartesi) saat 13.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11.402 olarak uygulanıyor.

Ocak 2024 asgari ücret zammı için 6 aylık enflasyon rakamları önemli. Öte yandan memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak.

ASGARİ ÜCRET 2024 ZAMMI İÇİN OLASI ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa:

Brüt asgari ücret 17.438,2 TL, SGK primi (yüzde 14) 2.441,34 TL, işsizlik sigorta primi (yüzde 1) 174,38 TL, kesintiler toplamı 2.615,72 TL, net asgari ücret ise 14.822,48 TL.

Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde:

Brüt asgari ücret 18.108,9 TL olacak, SGK primi (yüzde 14) 2.535,24 TL, işsizlik sigorta primi (yüzde 1) 181,08 TL, kesintiler toplamı 2.716,32 TL, net asgari ücret ise 15.392,57 TL.

Asgari ücrete yüzde 40 zam yapıldığı takdirde:

Brüt asgari ücret 18.780,3 TL olacak, SGK primi (yüzde 14) 2.629,24 TL, işsizlik sigorta primi (yüzde 1) 187,81 TL, kesintiler toplamı 2.817,052 TL, net asgari ücret ise 15.392,57 TL.

Asgari ücrete yüzde 45 zam yapılırsa:

Brüt asgari ücret 19.450 TL olacak, SGK primi (yüzde 14) 2.723 TL, işsizlik sigorta primi (yüzde 1) 194,51 TL, kesintiler toplamı 2.917 TL, net asgari ücret ise 16.532 TL.

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması halinde:

Brüt asgari ücret 20.121,75 TL olacak, SGK primi (yüzde 14) 2 .817,45 TL, işsizlik sigorta primi (yüzde 1) 201,217 TL, kesintiler toplamı 3.018,667 TL, net asgari ücret ise 17.103,083 TL.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE HESAPLAMA

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66, refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu. Aralık ayının enflasyonu 0 çıksa dahi emekli ve memur bu zamları almaya hak kazanmış oldu. Aralık rakamlarının açıklamasıyla emekli ve memur maaş zamlarının yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücrette de en az memura yapılacak zam oranında artış beklenirken halihazırda brüt 13.414,50 TL ve net 11.402,32 TL olan asgari ücretin yeni zamla birlikte brüt 19.451,02 ve net 16.533,36 TL olması ihtimalleri konuşuluyor.

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret 31 Aralık tarihinden önce açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada "Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor" ifadelerini kullandı.







