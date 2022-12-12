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Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi gün? Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta 2. kez bir araya gelecek!

12.12.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken; Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ne zaman yapılacağı da çok sayıda vatandaş tarafından merak konu oldu. Bilindiği üzere ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 7 Aralık'ta yapılmıştı. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi gün?

Asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi gün? Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta 2. kez bir araya gelecek!

Asgari ücret toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 7 milyonun üzerinde vatandaşı doğrudan ilgilendiren kritik toplantının tarihi araştırılmaya devam ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret toplanıtısı için 14 Aralık'ta 2. kez bir araya gelecek.

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ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Asgari ücret toplantısı 14 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısında ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması bekleniyor.

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Böylelikle toplantıda zam pazarlığının çerçevesi de belirlenmiş olacak.

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Bilindiği üzere ilk toplantı 7 Aralık Çarşamba günü yapılmıştı.

14 Aralık'ta yapılacak olan toplantıda tarafların ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU BİR KEZ DAHA TOPLANIYOR

Asgari ücret tespit Komisyonu toplantısında TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konusunu masaya yatıracağı öğrenildi.

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