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Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2023 Asgari ücret ne zaman belli olur? İkinci toplantı için geri sayım

13.12.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret toplantısı için geri sayım başladı. Asgari ücrete her sene zam yapılıyor. Bu yıl ilk defa temmuz ayında ara zam yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık tarihinde gerçekleştirmişti. Şimdi gözler ikinci toplantıya çevrildi. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2023 Asgari ücret ne zaman belli olur? İkinci toplantı için geri sayım

Asgari ücret toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. En son Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücreti belirlemek için ikinci toplantı 14 Aralık tarihinde yapılacak. Toplantının saat 14:00’da başlayacağı öngörülüyor.
Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.
Öte yandan, Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği öğrenildi.

asgari-ücret-2023

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine sonrası yaptığı açıklamada yeni ücrete ilişkin, “Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerinde gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardında sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz” mesajını verdi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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