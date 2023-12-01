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Asgari ücret toplantısı öncesi açıklandı! DİSK'ten yıllar sonra bir ilk... "Yılda dört kez güncellenmeli"

01.12.2023 13:47 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca vatandaş yeni asgari ücretin belirleneceği günü iple çekiyor. Tarihi 11 Aralık olarak netleşen ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan asgari ücret için yeni bir öneri geldi. Çerkezoğlu yıllar sonra bir ilke imza attıklarını belirtirken yemi zamlı asgari ücretin 1 Şubat 2024'te alınacak olmasına dikkat çekti.

Asgari ücret toplantısı öncesi açıklandı! DİSK'ten yıllar sonra bir ilk... "Yılda dört kez güncellenmeli"

İşçi, işveren ve hükümetin bir araya gelip yeni asgari ücreti belirleyeceği toplantıya 10 gün kaldı. Bu sırada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücretin önümüzdeki yıl için bir kez belirleneceğini duyurması gündemden düşmüyor. DSİK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu açıklamanın üzerine çok konuşulacak bir öneri ortaya attı.

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"YILDA 4 KEZ GÜNCELLENMELİ"

Çerkezoğlu, Beşiktaş’taki DİSK Genel Merkezi’nde asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Çerkezoğlu, "Biliyorsunuz DİSK olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında yer almıyoruz ancak her yıl bir ortalama ücret haline gelmiş olan ve Türkiye'de çalışan herkesin çalışma koşullarını belirleyen asgari ücretin belirlenmesi sürecinde iş yerlerinden alanlara kadar insanca yaşayacak bir asgari ücret için, bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu yıl da yine taleplerimizi sizlerle paylaşacağız, ardından da işyerlerinden alanlara kadar bir mücadeleyi hep birlikte başlatacağız. Buradan DİSK olarak bir kez daha söylüyoruz; enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda dört kez gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir" dedi.

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"BUGÜN RAKAM SÖYLESEK 2 AY SONRA UÇUP GİDECEK"

Çerkezoğlu "Yıllar sonra ilk kez DİSK olarak bir rakam önerisi paylaşmayacağız. Yani 2024 yılında asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini sorarsanız bir rakam söylemiyoruz. Çünkü bugün 1 Aralık biz zamlı asgari ücreti 1 Şubat'ta alacağız. Bugün söylediğimiz rakamın bu yüksek enflasyon koşullarında 2 ay sonra uçup gideceğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle asgari ücret konusunda rakamların peşinde koşmak istemiyoruz. Gelirde adalet isteniyorsa, vergide adalet isteniyorsa, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin insanca yaşaması isteniyorsa atılması gereken adımlar son derece açık ve nettir" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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