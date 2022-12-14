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Asgari ücret üçüncü toplantısı ne zaman? 2023 asgari ücret ne zaman belli olacak? Toplantı tarihleri...

14.12.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 asgari ücret zammı için görüşmeler devam ediyor. İkinci toplantı için bugün (14 Aralık 2022 Çarşamba) bir araya gelindi. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, ilk rakamların da belirtilmesi bekleniyor. Peki, asgari ücret üçüncü toplantısı ne zaman? 2023 asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte toplantı tarihleri...

Asgari ücret üçüncü toplantısı ne zaman? 2023 asgari ücret ne zaman belli olacak? Toplantı tarihleri...

Asgari ücret toplantısı devam ederken 3. toplantının ne zaman gerçekleşeceği de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "asgari ücret üçüncü toplantısı ne zaman? 2023 asgari ücret ne zaman belli olacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

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ASGARİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısının ilki 7 Aralık'ta gerçekleştirildi.

İkinci toplantı ise 14 Aralık yapılıyor.

Üçüncü toplantının ne zaman olacağına ilişkin bilgi ise henüz paylaşılmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHLERİ

2023 yılında belirlenen asgari ücret toplantı tarihleri şöyle:

  1. Toplantı: 7 ARALIK
  2. Toplantı: 14 ARALIK
  3. ve 4. toplantı tarihleri henüz belli değil.
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