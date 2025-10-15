FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Asgari ücret ve asgari ücretten fazla maaş alanlar dikkat! Haciz oranı değişiyor

İcra-İflas Kanunu'ndaki maaş haczi uygulamasında değişiklik gündemde. Hazırlanan taslağa göre haciz miktarının kişinin gelirine göre farklılık göstereceği öğrenildi. "Şu anki mevcut düzende maaşın yüzde 25'ine kadar maaş haczi uygulanabiliyor" diyen Avukat Begüm Ağar "Şimdiki taslak diyor ki maaş asgari ücretse en fazla yüzde 10 maaş haczi uygulanabilir" ifadelerini kullandı. Haciz oranlarının yüzde 10 - 60 aralığında kademeli olarak uygulanacağı kaydedildi.

Asgari ücret ve asgari ücretten fazla maaş alanlar dikkat! Haciz oranı değişiyor
Hande Dağ

Maaş haczi konusunda değişiklik gündemde. Buna göre kişinin gelirine bakılmaksızın maaşın dörtte birine haciz uygulamasının kaldırılacağı öğrenildi. Peki, maaşa göre haciz uygulaması nasıl olacak? İşte detaylar...

Asgari ücret ve asgari ücretten fazla maaş alanlar dikkat! Haciz oranı değişiyor 1

GELİR BAZLI HACİZ UYGULAMASI

NTV'de yer alan habere göre; Adalet Bakanlığı, İcra ve İflas Kanunu'ndaki maaş haczi uygulamasını değiştirecek yeni bir taslak hazırladı. Buna göre, gelir bazlı haciz uygulamasına geçilecek.

Asgari ücret ve asgari ücretten fazla maaş alanlar dikkat! Haciz oranı değişiyor 2

DÜŞÜK GELİRLİ ÇALIŞANA AZ, YÜKSEK GELİRLİ ÇALIŞANA DAHA FAZLA MAAŞ HACZİ

Aktarılan bilgilere göre; düşük gelirli çalışana az, yüksek gelirli çalışana daha fazla maaş haczi yapılabilecek. Haciz oranlarının da yüzde 10 ile yüzde 60 aralığında kademeli olarak uygulanacağı ve maaştan kesintinin yüzde 60'tan fazla olamayacağı kaydedildi.

Asgari ücret ve asgari ücretten fazla maaş alanlar dikkat! Haciz oranı değişiyor 3

"ŞU ANKİ MEVCUT DÜZENDE MAAŞIN YÜZDE 25'İNE KADAR MAAŞ HACZİ UYGULANABİLİYOR"

Avukat Begüm Ağar konuyla ilgili "Şu anki mevcut düzende maaşın yüzde 25'ine kadar maaş haczi uygulanabiliyor. Şimdiki taslak diyor ki maaş asgari ücretse en fazla yüzde 10 maaş haczi uygulanabilir. Asgari ücretin 2 katıysa yüzde 20 eğer ki asgari ücretin 3 katıysa yüzde 30'u kadar haciz uygulayabilirsin" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ve asgari ücretten fazla maaş alanlar dikkat! Haciz oranı değişiyor 4

Söz konusu yeni düzenlemeyle beraber geliri asgari ücret yani 22 bin 104 TL olan birinin en fazla 2 bin 210 TL'sine haciz konulabileceği aktarıldı. Geliri 44 bin 208 TL'ye kadar olan borçlunun en fazla 8 bin 841 TL'sine, geliri 66 bin 312 TL'ye kadar olan borçlunun ise en fazla 19 bin 893 TL'sine el konulabileceği belirtildi.

Asgari ücret ve asgari ücretten fazla maaş alanlar dikkat! Haciz oranı değişiyor 5

Diğer yandan taslağa göre SGK tarafından bağlanan emekli maaşlarına haciz konulamayacağı kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vedat Milor'un da tavsiye listesindeydi! İflas ettiVedat Milor'un da tavsiye listesindeydi! İflas etti
25 yıllık Türkiye serüvenini sonlandırıyor!25 yıllık Türkiye serüvenini sonlandırıyor!

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Haciz maaş çalışan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.