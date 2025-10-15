Asgari ücret ve asgari ücretten fazla maaş alanlar dikkat! Haciz oranı değişiyor

Maaş haczi konusunda değişiklik gündemde. Buna göre kişinin gelirine bakılmaksızın maaşın dörtte birine haciz uygulamasının kaldırılacağı öğrenildi. Peki, maaşa göre haciz uygulaması nasıl olacak? İşte detaylar...

GELİR BAZLI HACİZ UYGULAMASI

NTV'de yer alan habere göre; Adalet Bakanlığı, İcra ve İflas Kanunu'ndaki maaş haczi uygulamasını değiştirecek yeni bir taslak hazırladı. Buna göre, gelir bazlı haciz uygulamasına geçilecek.

DÜŞÜK GELİRLİ ÇALIŞANA AZ, YÜKSEK GELİRLİ ÇALIŞANA DAHA FAZLA MAAŞ HACZİ

Aktarılan bilgilere göre; düşük gelirli çalışana az, yüksek gelirli çalışana daha fazla maaş haczi yapılabilecek. Haciz oranlarının da yüzde 10 ile yüzde 60 aralığında kademeli olarak uygulanacağı ve maaştan kesintinin yüzde 60'tan fazla olamayacağı kaydedildi.

"ŞU ANKİ MEVCUT DÜZENDE MAAŞIN YÜZDE 25'İNE KADAR MAAŞ HACZİ UYGULANABİLİYOR"

Avukat Begüm Ağar konuyla ilgili "Şu anki mevcut düzende maaşın yüzde 25'ine kadar maaş haczi uygulanabiliyor. Şimdiki taslak diyor ki maaş asgari ücretse en fazla yüzde 10 maaş haczi uygulanabilir. Asgari ücretin 2 katıysa yüzde 20 eğer ki asgari ücretin 3 katıysa yüzde 30'u kadar haciz uygulayabilirsin" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yeni düzenlemeyle beraber geliri asgari ücret yani 22 bin 104 TL olan birinin en fazla 2 bin 210 TL'sine haciz konulabileceği aktarıldı. Geliri 44 bin 208 TL'ye kadar olan borçlunun en fazla 8 bin 841 TL'sine, geliri 66 bin 312 TL'ye kadar olan borçlunun ise en fazla 19 bin 893 TL'sine el konulabileceği belirtildi.

Diğer yandan taslağa göre SGK tarafından bağlanan emekli maaşlarına haciz konulamayacağı kaydedildi.