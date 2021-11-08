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Asgari ücret ve emekliye zam ne kadar olacak? 3600 ek göstergede son durum ne? EYT için düşünülen formülde ne var?

08.11.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı sonuna yaklaşırken, hükümet vatandaşlar için çok önemli meseleleri masaya yatırdı. Çözüme kavuşturulması beklenen EYT ile 3600 ek göstergenin yanında asgari ücretliye ve emekliye yapılacak zamlar da konuşuluyor.

Asgari ücret ve emekliye zam ne kadar olacak? 3600 ek göstergede son durum ne? EYT için düşünülen formülde ne var?

2022 yılı başında, asgari ücretliye ve emeklilere zam yapılacak. Zamlarla ilgili çalışmalar sürerken bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 3600 ek gösterge ve EYT için çalışmalar başladı. Çalışmalar 2022 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor. İşte vatandaşın merak ettiği konularla ilgili son durum…

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ARALIK AYINDA TAMAMLANACAK

2022 yılı başında yapılacak asgari ücret zammı için çalışmalar sürüyor. Kamuda çalışan işçilere yapılan toplu sözleşme zammının ardından sıra asgari ücrette. Bu konudaki çalışmaların aralık ayında tamamlanması bekleniyor. Yapılan tahminlerde TÜİK’in açıklayacağı 2021 yılı son 6 aylık enflasyon rakamının 7-8 puan daha üstüne olacağı belirtildi. Yüzde 25 oranında bir zamma karar verilirse asgari ücret 3 bin 532 TL’ye çıkacak.

EMEKLİLERE OCAK AYINDA ZAM

Asgari ücretle çalışanlar gibi, milyonlarca emekli de 2022 yılı başında maaşlara yapılacak zam için gözünü kulağını hükümetten gelecek habere dikti. Emekliler için açıklanan 4 aylık enflasyona göre yıl sonu beklentileri 9.17 oldu. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile birlikte zam oranı yüzde 11.17’ye çıkacak. En düşük emekli aylığının ise 2 bin TL’ye çıkartılması bekleniyor.

EYT’DE SON DURUM NE?

Vatandaşın merak ettiği diğer bir mesele ise EYT. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce kapıları kapattığı EYT’liler için yeniden çalışmalara başlanması için talimat verdi. Şu anda masada çeşitli formüller var. Primini tamamlayanlar yaşı beklemeden emekli olacak ama yine de bir alt sınır düşünülüyor. Bu alt sınır ise 50 yaş olarak konuşuluyor. Çalışmalar 2022 yılı sonunda tamamlanacak.

3600 EK GÖSTERGE ZAMMI

2022 yılı sonunda tamamlanması gereken bir diğer çalışma da 3600 ek gösterge. Bu ek gösterge artışı önemli bir sorunu ortadan kaldırarak dengesizlikleri bitirecek. Memurların emekli maaşlarında 1000 lira, ikramiyelerde ise 38 bin TL civarında bir artış yaşanacak.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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