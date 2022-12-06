Asgari ücret zam pazarlığı başlıyor! 2023 asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücret 8 bin TL'yi geçecek mi?

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları tüm vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Büyük bir heyecanla beklenen asgari ücret zam pazarlığı yarın başlıyor. 2023 asgari ücret zammıyla ilgili 8 bin TL’den 10 bin TL’ye kadar farklı rakamlar gündemde. Yeni rakamın ne olacağı ise henüz bilinmiyor. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 8 bin TL'yi geçecek mi? İşte tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR!

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç yarın saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantıyla başlamış olacak.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında yarın toplanıp asgari ücret görüşmelerinde izlenecek yol haritasını masaya yatıracak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, bu toplantıdan saatler önce Başkanlar Kurulu'nu toplayacak.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Haber Global'de açıklamalar yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücrete yapılacak zam hesaplanırken, enflasyon oranının dikkate alınacağını belirterek 2023 asgari ücret zammı için rakam verdi.

"Aralık ayında yüzde 3'lük gibi bir enflasyonun geleceğini öngörürsek son 6 aydaki enflasyon rakamlarına baktığımız zaman yüzde 16'lık bir fark geliyor." diyen Yılmaz, enflasyon payına refah payının da ekleneceğini belirterek, yüzde 40 ile 50 arası bir zam yapılmasının gündemde olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Asgari ücret şu anda 5 bin 500 TL. Yüzde 40 zam yapılırsa 2 bin 200 TL'lik bir artış ile 7 bin 700 TL olur." ifadelerini kullanırken, Türk-İş Başkanı'ndan gelen 'krmızı çizgi' açıklamasının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, açıklamasının devamında "Bana göre yaklaşık yüzde 50'lik bir zam oranı ile 2023 asgari ücreti 8 bin TL ile 8 bin 500 TL arasında bir olacaktır." dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

