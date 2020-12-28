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Asgari ücret zammı 2021 son durum... 2021 Asgari ücret zammı bugün belli oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2020 09:19 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası 2021 yılı asgari ücretini açıkladı. Buna göre, 2021 asgari ücret brüt 3.577,50, net 2.825,90 kuruş olarak belirlendi.

Asgari ücret zammı 2021 son durum... 2021 Asgari ücret zammı bugün belli oldu!

Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası 2021 yılı asgari ücretini açıkladı. Buna göre, 2021 asgari ücret brüt 3.577,50, net 2.825,90 kuruş olarak belirlendi. Vatandaşların merak ettiği "2021 yılında asgari ücret zammı ne olacak? 2021 asgari ücret artışı ne kadar, 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? " sorularının cevabı geldi.

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TOPLANTILAR ÇEVRİM İÇİ YAPILMIŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu yıl ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlemişti.

İkinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK'in, üçüncü toplantısını ise 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan komisyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda üç toplantıyı da çevrim içi gerçekleştirmişti.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira 3 kuruş. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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