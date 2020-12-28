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2021 AGİ tablosu... 2021 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışanların 2021 AGİ ücretleri ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2020 11:54 | Son Güncelleme

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yaptığı açıklamaya göre 2021 asgari ücret zammı ile birlikte 2021 Asgari Ücret Geçim İndirimi (AGİ) zammı da belli oldu. Evli, bekar, eşi çalışmayan ve bir çocuklu gibi çalışanların durumuna göre değişen 2021 AGİ tutarına 21,56 oranında zam geldi. İşte 2021 AGİ tablosu...

2021 AGİ tablosu... 2021 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışanların 2021 AGİ ücretleri ne kadar?

2021 Asgari Ücret Geçim İndirimi (AGİ) ücreti ne kadar oldu sorusunun cevabı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son dakika haberine göre geldi. Bekar, evli, eşi çalışan, 2 çocuğu olan gibi, işçinin durumuna göre verilen AGİ 2021'de yüzde 21,56 oranında zamlandı.İşte son dakika 2021 AGİ ücretleri...

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu! Asgari ücret net ne kadar oldu? İşte 2021 asgari ücret zammı!Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu! Asgari ücret net ne kadar oldu? İşte 2021 asgari ücret zammı!

AGİ VE ASGARİ ÜCRET DEĞİŞTİ Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği 2021 yılında geçerli olan asgari ücret brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak açıklanmıştı. Açıklanan rakamları araştıran vatandaşlar asgari ücret değişti mi, AGİ arttı mı sorularına cevap arıyor. AGİ ise bekar işçi, evli işçi, bir çocuğu olan işçi ya da iki çocuğu olan işçi gibi belirli durumlara göre değişerek veriliyor.
2021 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara 268,31 TL olarak açıklandı. 2021 yılı AGİ tablosu, kimler ne kadar AGİ alıyor haberimizde...

Bu yıl enflasyon oranlarının açıklanması ve koronavirüs etkileriyle asgari ücretin ve AGİ'nin artacağı yönünde beklentiler oluşmasına neden oldu.
2020 yılının Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL verilmeye başlanacak. İşte 2021 asgari ücret net ve brüt rakamları!

AGİ ne kadar oldu? 2021 AGİ asgari ücrete dahil mi?

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

AGİ asgari ücrete dahil midir araştırmasını yapan ve asgari ücret tutarını ayrı olarak almayı düşünen vatandaşlar araştırma yapıyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçiye net 268,319 TL olarak verilecek. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda veriliyor ve içinde AGİ tutarı da yer alıyor. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor. Özellikle asgari ücretten maaşını alanlar AGİ asgari ücretin içinde mi merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken içinde AGİ'yi de ekleyerek belirliyor...

AGİ ne kadar oldu? 2021 AGİ asgari ücrete dahil mi?

2021 AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücretle birlikte hesaplanan AGİ, asgari ücretin içinde veriliyor. Asgari ücretten maaş alanlar AGİ ücretini ekstra ayrı olarak alamaz. Asgari ücret 2021 yılı brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücret geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 21,56 oranında artmış oldu...

AGİ ne kadar oldu? 2021 AGİ asgari ücrete dahil mi?

2021 YILI AGİ TABLOSU! KİM NE KADAR AGİ ÖDEMESİ ALACAK?

En çok merak edilen konuların başında gelen bekar, evli ya da çocuk sayısına göre AGİ'nin ne kadar olduğu konusu oldu. Bekar, evli ya da çocuk sayısına göre değişen 2021 AGİ tablosu aşağıdadır:

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

Mükellefin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10'u, Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için yüzde 7,5'i, Üçüncü çocuk için yüzde 10'u, diğer çocuklar için % 5'i, olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen yüzde 15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.

AGİ’DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

-Asgari geçim indiriminden, ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı yararlanamaz.
-Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.
-Özel hizmetlerde çalışan şoförler.
-Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.
-Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.
-Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
-Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.
-Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)
-Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk
-Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

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