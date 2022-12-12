ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023! Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Asgari ücret zammı yakında belli olacak. 14 Aralık’taki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısında tarafların ilk kez rakam telaffuz etmesi bekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün (12 Aralık 2022 Pazartesi) Kabine Toplantısı sonrası hem konuya ilişkin hem de EYT'da dair açıklamada bulundu. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2023 asgari ücrette son durum ve ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değindi. Asgari ücret açıklamasından öne çıkanlar ise şu şekildeydi:

-"Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada iken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesi arkasına sığınan haramzadeler tarafından akamete uğramasını izleyemeyiz."

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret konusunda yapılan araştırma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı

Asgari ücret ile ilgili bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu''

Asgari ücret toplantısı 14 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısında ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması bekleniyor.

Böylelikle toplantıda zam pazarlığının çerçevesi de belirlenmiş olacak.

Bilindiği üzere ilk toplantı 7 Aralık Çarşamba günü yapılmıştı.

14 Aralık'ta yapılacak olan toplantıda tarafların ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısı 14 Aralık 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Asgari ücret tespit Komisyonu toplantısında TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konusunu masaya yatıracağı öğrenildi.



