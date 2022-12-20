Asgari ücret ZAMMI 2023 belli oldu mu? Asgari ücrete yüzde 40, 45, 50, 55 kaç ZAM gelecek? İşte tahminler!

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları yakından ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona doğru gelindi. Bugün üçüncü kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni rakamı açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda Asgari ücret ZAMMI 2023 belli oldu mu? Asgari ücrete yüzde 40, 45, 50, 55 kaç ZAM gelecek? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı bile. İşte konu hakkında tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 BELLİ OLDU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit toplantısının üçüncüsü bugün saat 14.00'te yapılacak. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor. Asgari ücret 2023 zammı belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 40, 45, 50, 55 KAÇ ZAM GELECEK?

2023 asgari ücret zammı için gözler bugünkü toplantıya çevrildi. Kritik toplantıya sadece saatler kala masadaki son rakamlar da gündeme gelmeye başladı. Masada şuanda 3 senaryo var;

İlk senaryoya göre asgari ücrete, yüzde 46'lık bir zam yapılırsa yeni asgari ücret 8 bin TL'ye yükselecek.

İkinci senaryoya göre ise yüzde 50'lik zam oranıyla asgari ücretin 8 bin 250 TL olması bekleniyor.

Üçüncü senaryo ise yüzde 54'lük zamla birlikte asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak belirlenmesi konuşuluyor. Ancak bu rakama işveren tarafının sıcak bakmadığı da biliniyor.

NET 5 BİN 500 LİRA, İŞVERENE MALİYETİ 7 BİN 603 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

