ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 ile ENGELLİ AYLIĞI ne kadar olacak, kaç TL? 2023 Temmuz engelli aylığı zammı

Engelli aylığının ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar 19 Haziran 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan 2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sebebiyle hız kazandı. Geçen sene 100'e yakın bir artış yapılan ve bu yıl başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücrette ara zam için gözler 2. toplantıda olacak. Temmuz ayında açıklanacak asgari ücret zammı ile engelli aylığı da değişecek. Peki, engelli aylığı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar...

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Engelli aylığı yüzde 40-69 oranında engeli bulunan vatandaşlar için 1.738 TL'ir. Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanmaktadır.

ENGELLİ AYLIĞI NE AKADAR OLACAK, KAÇ TL?

Yüzde 25 zam gelmesi halinde yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 172 TL, yüzde 70 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar için için 3 bin 261 TL,

Yüzde 30 zam yapılırsa: Yüzde 40 ve üzeri engelli kişiler için 2 bin 259 TL, yüzde 70 ve üzeri engelliler için 3 bin 391 TL,

Yüzde 35 zam yapılması halinde ise yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 346 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 522 TL'ye çıkacak.

