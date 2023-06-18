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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 ile İŞSİZLİK MAAŞI ne kadar olacak, kaç TL? 2023 Temmuz işsizlik maaşı zammı

18.06.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşsizlik maaşı 2023 asgari ücret ara zammı için gerçekleştirilecek olan 2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı öncesi merak konusu oldu. Asgari ücret toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. Toplantıda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da olacak. Asgari ücrete gelen son zam sonrası en düşük işsizlik maaşı 3048,9 TL, en yüksek ise 7885,4 TL olarak ödenmekteydi. Peki, asgari ücret ara zammı ile yeni işsizlik maaşı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 ile İŞSİZLİK MAAŞI ne kadar olacak, kaç TL? 2023 Temmuz işsizlik maaşı zammı

İşsizlik maaşının ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar 19 Haziran 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan 2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sebebiyle merak edildi. Geçen sene 100'e yakın bir artış yapılan ve bu yıl başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücrette ara zam için gerçekleştirilecek 2. toplantı için geri sayım sürüyor. Gözler yarın bu toplantıda olacak. Bilindiği üzere işsizlik maaşı ödemeleri çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı baz alınarak yapılıyor. Peki, asgari ücret ara zammı ile yeni işsizlik maaşı ne kadar olacak?

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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı şu an için en düşük 3048,9 TL, en yüksek 7885,4 TL olarak ödeniyor.

Bilindiği üzere ödemeler çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı baz alınarak yapılıyor.

En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’inin üzerinde yapılmıyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İşsizlik maaşı, yeni asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa en düşük 5.125 TL, en yüksek de 10 bin 250 TL olarak ödenecek.

İşsizlik maaşı asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde ise en düşük 5.519 TL, en yüksek 11 bin 39 TL olacak.

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşının 5.913 TL, en yüksek işsizlik maaşının ise 11 bin 827 TL olması bekleniyor.

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İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

İşsizlik maaşı hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün ödenmektedir.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 sene içinde 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere ise 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan kişilere ise 300 gün süre ile ödenmektedir.

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KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALIR?

İşsiz maaşı alabilecek kişiler:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan vatandaşlar,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olan kişiler,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da internet üzerinden başvuranlar.

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