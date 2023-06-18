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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 ile KIDEM TAZMİNATI ne kadar olacak, kaç TL? İşte kıdem tazminatı hesaplama...

18.06.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıdem tazminatı 2023 asgari ücret ara zammı için gerçekleştirilecek olan 2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı öncesi merak konusu oldu. Asgari ücret toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. Toplantıda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da olacak. Peki, asgari ücret ara zammı ile yeni kıdem tazminatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte kıdem tazminatı hesaplaması...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 ile KIDEM TAZMİNATI ne kadar olacak, kaç TL? İşte kıdem tazminatı hesaplama...

Kıdem tazminatının ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar 19 Haziran 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan 2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sebebiyle hız kazandı. Geçen sene 100'e yakın bir artış yapılan ve bu yıl başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücrette ara zam için gözler bu toplantıda olacak. Temmuz ayında asgari ücret zammı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı artacak. Peki, asgari ücret ara zammı ile yeni kıdem tazminatı ne kadar olacak, kaç TL?

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KIDEM TAZMİNATI NE KADAR, KAÇ TL?

Kıdem tazminatı tavanı şu an için 10008 TL düzeyindedir.

Asgari ücretle 5 yıldır aynı iş yerinde çalışanın kıdem tazminatı şu an 32 bin 355 TL olarak hesaplanıyor. Yeni yıldan itibaren 50 bin 40 TL kıdem tazminatı alabiliyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023

Kıdem tazminat tavanı asgari ücrete göre belirlenmemektedir.

Kıdem tazminatının yıllık miktarı, yasalara göre en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamaz.

Kıdem tazminatı tavanı şu an 19 bin 982,83 TL olarak uygulanıyor. Miktar, temmuz ayında tekrar tespit edilecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Yüzde 25 zam olması halinde: 12 bin 510 TL

Yüzde 30 zam yapılırsa: 13 bin 10 TL

Yüzde 35 zam olursa: 13 bin 510 TL

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