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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Zam oranı ne zaman açıklanır? 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyecek

18.06.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milyonların beklediği ara zam konusunda pazarlıklar için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan 2. toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman vurguladığı "İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklaması sonrası kamuoyunda beklentiler arttı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücret ne zaman açıklanır?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Zam oranı ne zaman açıklanır? 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyecek

Asgari ücret için yapılan zam açıklamaları milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Geçen sene 100'e yakın bir artış yapılan ve bu yıl başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücrette ara zam için ilk toplantı salı günü gerçekleştirildi. Şimdi gözler 2. toplantıya çevrildi. Belirlenen tutar 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek. Gelecek zam ile işsizlik maaşı da dahil olmak üzere 65 yaş aylığı, staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar, iş göremezlik ödeneği de yükselecek. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "2023 Temmuz ara zammı ile asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 asgari ücret zammı ile ilgili son durum...

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplanıyor.

Milyonların beklediği asgari ücrete ara zamla ilgili pazarlıklar 13 Haziran'da başlarken, gözler kinci toplantıya çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 14.00'da 2. kez toplanacak.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

8 bin 506 lira olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

Asgari ücrete ilişkin zam senaryoları ise şu şekilde:

Asgari ücret yüzde 30 zam gelmesi halinde net 11 bin TL olacak.

Yüzde 35 zam gelirse net 11 bin 400 TL'yi görecek, yüzde 40 zam yapılırsa net 11 bin 900 TL olacak. Asgari ücrete yüzde 45 zam gelmesi durumunda net 12 bin TL üzerinde olacak.

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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücretin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

vergi

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