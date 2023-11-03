ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024: Enflasyon oranı ile ocakta maaş zammı ne olacak? Asgari ücret beklentisi!

Ocak ayından itibaren geçerli olması beklenen asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamada ekim ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyon yüzde 3.43, on aylık enflasyon yüzde 55, yıllık enflasyon ise yüzde 61.36 olarak belirtildi. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre; Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşmiş oldu. Bu da SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için 4 aylık dönemde yüzde 29.41 oranında enflasyon farkı ortaya çıktığını gösteriyor. Peki, ocakta maaş zammı ne olacak? 2024 asgari ücret zammı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLUR?

Ocakta maaşlara ne kadar zam yapılacağı merak konusu olurken TÜİK'ten ekim ayına ilişkin enflasyon oranı açıklaması geldi.

Bilindiği üzere senenin ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında yükseltildi.

Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yıl sonu enflasyonu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleştiği takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak.

OCAK ZAMMI İLE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Aynı durumda memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.

EMEKLİLERE YÜZDE 40.28, MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 52.19 ZAM

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 68.01 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 40.28, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 52.19 oranında zam yapılacak.

Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı çeşitli açıklamalarda, emekli aylıklarına ilave zam için talimat verdiğini ifade etmişti.

Emeklilere ilave zamma ilişkin bir kanun değişikliği yapılması durumunda enflasyon farkının üzerine refah zammı yapılmış olacak.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin Bakanlığının temel konularından biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Aralık ayınca Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayacağız. Orada da yine enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde bir tercihimiz söz konusu olacak. Asgari ücretlinin sayısı sürekli abartılıyor. SSK (4a) statüsünde 16,4 milyon çalışan bulunurken, 6,6 milyonu asgari ücretli. Yani yüzde 50-60'lar yanlış. Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır." bilgisini verdi.

Işıkhan, işsizlik oranını 2025 yılı itibarıyla tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşüreceklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayarak işsizlik oranımızı yüzde 7 buçuğa geriletmeyi hedefliyoruz."





