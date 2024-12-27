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Asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu! Hepsi şaşkın! ‘Emekli maaş zammında da aynı hata yapılmasın’

27.12.2024 07:46
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Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının AK Parti kulislerinde de şaşkınlık yarattığı öne sürüldü. Rakamın beklentilerin altında kalmasının ardından milletvekillerinin seçim bölgelerinden adeta telefon yağdı. Gelen itirazların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da iletildiği öğrenilirken AK Partili vekillerin “Vatandaş haklı. Devlet de kendi alacaklarını yüzde 30 artırmalıydı” yorumunda bulunduğu öğrenildi.

Asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu! Hepsi şaşkın! ‘Emekli maaş zammında da aynı hata yapılmasın’

Asgari ücret açıklandı, AK Parti kulisleri de adeta sallandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam sonrasında seçim bölgelerinden gelen yoğun tepkiler AK Partili vekilleri zora soktu, telefonları kilitlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın salı akşamı rakamı açıklamasından itibaren AK Partililerin telefonları fazla mesai yapmaya başladı. Rakama tepki gösteren vatandaşlar milletvekillerinin sosyal medya hesaplarına, makam telefonlarına ve cep telefonlarına tepki mesajları yağdırdı.

Türkiye Gazetesinin haberine göre; milletvekilleri gelen tepkilere cevap vermekte zorlanırken, kulislerde şu değerlendirmeyi yaptılar:

“Rakama biz de çok şaşırdık. Açıkçası 23 bin 500 veya 24 bin lira olabilir diye bekliyorduk. 22 bin 104 lira açıklanınca, ertesi gün grup toplantısında Cumhurbaşkanı belki bir dokunuş yapar diye düşündük ama bu gerçekleşmedi. Kamuoyunda oluşan tepki Sayın Cumhurbaşkanı’na da iletildi. Seçim bölgelerimizden vatandaşlardan gelen tepkiler de gündeme getirildi. Hem rakama tepki gösteriyorlar hem de asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken, devlettin ürettiği hizmetlerden aldığı vergi, harç ve cezalara yüzde 44 civarında artış yapılmasına yönelik çelişkiyi gündeme getiriyorlar. Bu konuda vatandaş haklı. Asgari ücret yüzde 30 artıyorsa, devlet de kendi alacaklarını yüzde 30 artırmalıydı. Bir diğer sıkıntı ise asgari ücrete yüzde 30 zam yapılıyor ama işverene verilen asgari ücret desteği yüzde 43 artırılıyor. Burada da bir denge kurulmalıydı.”

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“EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA AYNI HATA YAPILMAMALI”

AK Partililer, ayrıca en düşük emekli aylığında da beklentilerin altında da bir artış yapılması durumunda seçim bölgelerinde daha da zor durumda kalacaklarını kaydetti. Parti kurmayları ve milletvekilleri “Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı konusunda ciddi bir adım atılması lazım. Asgari ücrette olduğu gibi bir hata yapılırsa, bizim bunu anlatmamız zor olur. Çünkü vatandaşla yüz yüze bakan biziz. Ekonomi yönetimi elbette kendi programını uygulayacak. Biz de bunun başarılı olmasını istiyoruz ama dar ve sabit gelirlilerle ilgili sıkıntıların giderilmesi lazım” değerlendirmesini yaptı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Zam maaş ak parti emekli
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