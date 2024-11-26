FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret zammı Bakan Şimşek ve Işıkhan'a soruldu! Peş peşe yanıt geldi... Tarih netleşiyor, ilk toplantı Bakanlıkta

Asgari ücret zammı Bakan Şimşek ve Işıkhan'a soruldu! Peş peşe yanıt geldi... Tarih netleşiyor, ilk toplantı Bakanlıkta

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.11.2024 12:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı için hükümet kanadından dikkat çeken açıklamalar geldi. Milyonlar "2025 asgari ücret kaç TL olacak? Ne kadar zam yapılacak?" sorularına yanıt ararken; asgari ücret zammı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a da soruldu. İki Bakandan da peş peşe yanıtlar gelirken, "Enflasyonun oldukça üzerinde" vurgusu dikkat çekti. Öte yandan Işıkhan "Asgari ücret zam pazarlığı ne zaman başlayacak?" sorusuna da yanıt verdi.

Asgari ücret zammı Bakan Şimşek ve Işıkhan'a soruldu! Peş peşe yanıt geldi... Tarih netleşiyor, ilk toplantı Bakanlıkta

Asgari ücret zammıyla ilgili iki Bakandan da peş peşe açıklamalar geldi. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı milyonların merak ettiği 2025 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklamalar geldi. Neredeyse tüm Türkiye "2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken; benzer soru Bakan Işıkhan ve Şimşek'e de soruldu.

ASGARİ ÜCRET BAKAN IŞIKHAN'A SORULDU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Meclis’teki Gelecek-Saadet grubunun Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede “Asgari ücret belirlenirken hangi kriterler ve ekonomik göstergeler dikkate alınmaktadır?” sorusunu yöneltti.

IŞIKHAN'DAN 2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI MESAJI

Önergeye yanıt veren Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunu işaret ederek “Komisyon ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretlilere fiilen ödenmekte olan ücretlilerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurmakta, ayrıca sosyal tarafların ücret tekliflerini değerlendirmektedir” dedi.

dada

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öte yandan Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret görüşmelerin Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacağına işaret ederek, sürecin geçen seneki gibi yürütüleceğini de söyledi.

Yeni asgari ücretin tespiti ile ilgili çalışmaların sorulması üzerine Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" yanıtını verdi.

İLK TOPLANTI BAKANLIKTA

Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Geçtiğimiz yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştiren komisyon, bu yıl da Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci toplantısında toplanacak. Komisyonun ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapması planlanıyor. Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Hükümeti temsilen de 5 üye yer alıyor. TÜRK-İŞ, geçen sene olduğu gibi bu yıl da heyetinin 4 üyesini asgari ücretli çalışanlardan seçti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, asgari ücretle ilgili kendisine yöneltilen önergeye geçen ay verdiği yanıtta son iki yıllık dönemde net asgari ücrete yüzde 209 oranında artış yapıldığını söyledi.

sımsek

"REEL ARTIŞ" VURGUSU

Şimşek 2002’den bu yana asgari ücrete yapılan artışlara değinerek “Bu çerçevede asgari ücrette enflasyonun oldukça üzerinde reel artış yapıldığı açıktır” dedi.

DEZENFLASYON PAYLAŞIMI: "TÜM KESİMLERDE ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ OLUMLU ETKİLİYOR"

Bakan Şimşek ayrıca 12 ay sonrası yıllık TÜFE enflasyonu beklentisini gösteren bir grafiğe yer verdiği paylaşım yaptı. Bakan Şimşek paylaşımında dezenflasyon sürecinin tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkilediğini belirtirken "Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti. Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor" ifadelerine yer verdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Mehmet Şimşek Zam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret 2025
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek ve Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!

Bakan Şimşek ve Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!

Yeniden tedaviye başladı, dua istedi... İbrahim Tatlıses'ten kötü haber

Yeniden tedaviye başladı, dua istedi... İbrahim Tatlıses'ten kötü haber

İntihar sanılıyordu kadın cinayeti çıktı! Şeytani plan böyle ortaya çıktı: Çarşaftaki düğüm detayı...

İntihar sanılıyordu kadın cinayeti çıktı! Şeytani plan böyle ortaya çıktı: Çarşaftaki düğüm detayı...

Trump göreve başlamadan kararlarını duyurmaya başladı!

Trump göreve başlamadan kararlarını duyurmaya başladı!

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

Asgari ücret için 'Bilgi edindim' deyip net rakam verdi!

'Gramda sene sonunu o seviyede kapatmamız işten bile değil'

'Gramda sene sonunu o seviyede kapatmamız işten bile değil'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.