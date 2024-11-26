Asgari ücret zammı Bakan Şimşek ve Işıkhan'a soruldu! Peş peşe yanıt geldi... Tarih netleşiyor, ilk toplantı Bakanlıkta

Asgari ücret zammıyla ilgili iki Bakandan da peş peşe açıklamalar geldi. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı milyonların merak ettiği 2025 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklamalar geldi. Neredeyse tüm Türkiye "2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken; benzer soru Bakan Işıkhan ve Şimşek'e de soruldu.

ASGARİ ÜCRET BAKAN IŞIKHAN'A SORULDU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Meclis’teki Gelecek-Saadet grubunun Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede “Asgari ücret belirlenirken hangi kriterler ve ekonomik göstergeler dikkate alınmaktadır?” sorusunu yöneltti.

IŞIKHAN'DAN 2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI MESAJI

Önergeye yanıt veren Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunu işaret ederek “Komisyon ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretlilere fiilen ödenmekte olan ücretlilerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurmakta, ayrıca sosyal tarafların ücret tekliflerini değerlendirmektedir” dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öte yandan Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret görüşmelerin Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacağına işaret ederek, sürecin geçen seneki gibi yürütüleceğini de söyledi.

Yeni asgari ücretin tespiti ile ilgili çalışmaların sorulması üzerine Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" yanıtını verdi.

İLK TOPLANTI BAKANLIKTA

Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Geçtiğimiz yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştiren komisyon, bu yıl da Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci toplantısında toplanacak. Komisyonun ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapması planlanıyor. Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Hükümeti temsilen de 5 üye yer alıyor. TÜRK-İŞ, geçen sene olduğu gibi bu yıl da heyetinin 4 üyesini asgari ücretli çalışanlardan seçti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, asgari ücretle ilgili kendisine yöneltilen önergeye geçen ay verdiği yanıtta son iki yıllık dönemde net asgari ücrete yüzde 209 oranında artış yapıldığını söyledi.

"REEL ARTIŞ" VURGUSU

Şimşek 2002’den bu yana asgari ücrete yapılan artışlara değinerek “Bu çerçevede asgari ücrette enflasyonun oldukça üzerinde reel artış yapıldığı açıktır” dedi.

DEZENFLASYON PAYLAŞIMI: "TÜM KESİMLERDE ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ OLUMLU ETKİLİYOR"

Bakan Şimşek ayrıca 12 ay sonrası yıllık TÜFE enflasyonu beklentisini gösteren bir grafiğe yer verdiği paylaşım yaptı. Bakan Şimşek paylaşımında dezenflasyon sürecinin tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkilediğini belirtirken "Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti. Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor" ifadelerine yer verdi.