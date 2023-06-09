Asgari ücret zammı belli oldu mu? Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!

Asgari ücret ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Temmuz ayında tekrar zam yapılacağı açıklanan asgari ücret ile ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanacağını açıkladı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendirem zam gelişmesinde geri sayım devam ediyor. İşte asgari ücret zammı ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Yeni dönemde asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere; zamlar belirlenecek.

Ocak ayında 8 bin 506 liraya yükselen asgari ücretin, yapılacak olan yeni zam oranı sonrasında ne kadar olacağı toplantı sonrasında belli olacak.

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Vaat ettiğimizi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektif gerçekleşecektir" dedi.

Akbaşoğlu konuşmasında, "Asgari ücret memur maaşı ile ilgili açıklamalarımız vardı. Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz. Temmuz ayında yasalaştığına şahitlik edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

