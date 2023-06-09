FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret zammı belli oldu mu? Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!

Asgari ücret zammı belli oldu mu? Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!

09.06.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı ile ilgili aramalar hız kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacağı tarihi duyurdu. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda Temmuz ayının zam oranı belli olacak. Dolar ve enflasyon yüksek seyirlerde devam ederken, gözler yeni asgari ücrete çevrildi. Peki, Asgari ücret zammı belli oldu mu? Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!

Asgari ücret zammı belli oldu mu? Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!

Asgari ücret ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Temmuz ayında tekrar zam yapılacağı açıklanan asgari ücret ile ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanacağını açıkladı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendirem zam gelişmesinde geri sayım devam ediyor. İşte asgari ücret zammı ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Yeni dönemde asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere; zamlar belirlenecek.

ezgif.com-webp-to-jpg (52)

Ocak ayında 8 bin 506 liraya yükselen asgari ücretin, yapılacak olan yeni zam oranı sonrasında ne kadar olacağı toplantı sonrasında belli olacak.

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Vaat ettiğimizi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektif gerçekleşecektir" dedi.

ezgif.com-webp-to-jpg (19)

Akbaşoğlu konuşmasında, "Asgari ücret memur maaşı ile ilgili açıklamalarımız vardı. Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz. Temmuz ayında yasalaştığına şahitlik edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Tarih belli olduAsgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Tarih belli oldu
Özgür Demirtaş’tan 'dolar' yorumuÖzgür Demirtaş’tan 'dolar' yorumu
Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecekEmekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek
Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

MB'de yeni dönem resmen başladı! Başkan Erkan'dan ilk açıklama

MB'de yeni dönem resmen başladı! Başkan Erkan'dan ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi

Teslim olan teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı! Açlıktan bağırsakları...

Teslim olan teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı! Açlıktan bağırsakları...

Hakan Fidan'ın bilinmeyenlerini yazdı: Sabah namazlarından önce...

Hakan Fidan'ın bilinmeyenlerini yazdı: Sabah namazlarından önce...

Otomobil piyasasında son durum! Fiyatlarla ilgili dikkat çeken sözler

Otomobil piyasasında son durum! Fiyatlarla ilgili dikkat çeken sözler

"Kesinlikle olmaz" dedi, hesaplar karıştı! Dikkat çeken açıklama: "Olumsuz bir şey var! Yüzde 40..."

"Kesinlikle olmaz" dedi, hesaplar karıştı! Dikkat çeken açıklama: "Olumsuz bir şey var! Yüzde 40..."

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.