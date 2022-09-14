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Asgari ücret zammı için hesaplar başladı! Zam oranı şekilleniyor: En az 7 bin 500 lira...

14.09.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 zammı için hesaplar yapılmaya başlandı. Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Şimdi milyonlarca çalışan gözünü Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevirdi. Peki asgari ücret ocak zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için hesaplar başladı! Zam oranı şekilleniyor: En az 7 bin 500 lira...

Asgari ücret 2023 zammı için tahminler gelmeye başladı. Temmuz ayında maaşları artan milyonlarca asgari ücretli, önümüzdeki yıl için zam miktarlarını araştırmaya başladı. Enflasyon oranları yükselmeye devam ederken asgari ücrete üçüncü zam yeniden konuşulmaya başlansa da ekonomi yönetimi 2023 asgari ücret rakamlarının belirlenmesi için Aralık ayını işaret etti. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi formüller konuşuluyor? İşte cevabı...

ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 LİRA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurdu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükseldi.

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YENİ ASGARİ ÜCRET ARALIK'TA

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, emekli ve memurların dışında yaklaşık 8 milyon asgari ücretliyi direkt ilgilendiren ancak tüm çalışanların maaşlarını etkileyecek olan yeni asgari ücret de Aralık ayı itibariyle belirlenmiş olacak. Asgari ücretin bu güne kadar artışlarına bakıldığında bir önceki yılın enflasyon rakamının 3-7 puan üzerinde tespit edildiği görülüyor. Ancak 2022 yılında asgari ücret uzun bir aradan sonra Temmuz ayında da artış gördü. Böylece yıllık artış yüzde 90'ı bulurken enflasyonun da üzerinde bir rakam ortaya çıktı.

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YENİ ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 7.500 TL'YE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Yeni yılın asgari ücretinin de yine enflasyon üzerinde güçlü bir artışla belirlenmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program hedefi dikkate alındığında net asgari ücretin 5.500 TL'den en az 7.500 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bunun üzerine çıkacak formüller de bulunuyor. Ancak yeni asgari ücret artışına Aralık ayında toplanacak olan komisyon karar verecek. Komisyon alım gücünü ve enflasyon rakamları ile geçim endeksini dikkate alarak karar verecek. Asgari ücretteki artış diğer çalışanların da maaşlarını yukarı çekecek etki yapacak. Ayrıca 2022'de kaldırılan vergilerin de yine 2023'de de alınmaması uygulanmasının devam etmesi bekleniyor. Böylece asgari ücretlilerden ve diğer çalışanların asgari ücret kadarki gelirlerinden gelir ve damga vergisi alınmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Zam
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