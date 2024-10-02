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Asgari ücret zammı için karamsar tablolar! Ergün Atalay "Bakanlığın duvarına yazı asacağız" deyip TÜİK'e isyan etti: Böyle bir tablo görmedik

02.10.2024 17:03
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Yeni asgari ücret zammı tahminleri şimdiden gündeme gelmeye başladı. 2025 asgari ücret rakamı için karamsar tablolar çizilirken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Hazine ve Maliye Bakanlığının önünden TÜİK'e isyan etti. Bakanlar Mehmet Şimşek ve Vedat Işıkhan'a seslenen Atalay "Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duvarına bir yazı asacağız" dedi. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy da "Yıl başında çok ciddi bir artışla bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Asgari ücret zammı için karamsar tablolar! Ergün Atalay "Bakanlığın duvarına yazı asacağız" deyip TÜİK'e isyan etti: Böyle bir tablo görmedik

Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? Bu soru yanıtını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık toplantıları sonucu belli olacak. Ancak milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı şimdiden Türkiye'nin gündeminde. Ekonomistler 2025 asgari ücret zam oranı için öngörülerini bir bir paylaşırken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işçilerle Hazine ve Maliye Bakanlığının önüne gitti, TÜİK'in rakamlarına inanmadıklarını söyledi.

"KESİN KONUŞUYORUM" DİYEREK YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNİNİ AÇIKLAMIŞTI

SGK Başuzmanı İsa Karakaş geçtiğimiz günlerde TRT Haber'e yaptığı açıklamada "Asgari ücret temmuzda artırılmadı. İşverenin ne diyeceği de önemli, işverenin 500 dolar sınırı var. Asgari ücret 22 bin 500 lirayı geçmeyecek, kesin konuşuyorum. 20 bin ile 22 bin 500 arası bir rakamdan bahsediyorum" demişti.

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Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem ise asgari ücret konusunda komisyonda masaya gelecek ilk rakama ilişkin öngörüsünü açıklarken "Enflasyon yüzde 41,5 bekleniyor. O zaman kağıda önce bir 24 bin 58 TL'yi yazacağız" demişti.

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ERGÜN ATALAY: ENFLASYONU DÜŞÜRECEĞİNİZE BİZİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ

Bugün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işçilerle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığının önünde eylem gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a seslenen Atalay şöyle konuştu:

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"Bu meseleleri bir an evvel çözün. Enflasyonu düşüreceğinize bizi düşürüyorsunuz. İşçinin, emeklinin, asgari ücretlinin, kimsenin dayanma gücü kalmadı. Bu ücret dengesizliğini çözün. Evde, iş yerinde huzurumuz yok. Duyması gereken hükümet, duyması gereken Hazine ve Maliye Bakanı. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duvarına bir yazı asacağız. Diyeceğiz ki, 'zordayız, geçinemiyoruz'. Onun için Sayın Bakan evde, mutfakta, iş yerinde ne oluyor duysun. Mutfakta da yangın var, iş yerlerinde de yangın var."

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"TÜİK'İN AÇIKLADIĞI RAKAMLARLA MARKET, PAZAR ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR"

"TÜİK'in rakamlarına kamuoyu da, işçiler de inanmıyor, biz de inanmıyoruz. TÜİK'in açıkladığı rakamlar pazara, markete hiç uyum sağlamıyor. Onların açıkladığı rakamlarla pazarda, marketteki rakamlar arasında dağlar kadar fark var.

"UZUN YILLARDIR BÖYLE BİR TABLO GÖRMEDİK"

Uzun yıllardır görmediğimiz bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayız. İşçilerin büyük bölümü akşamları işten sonra ek iş yapmaya başladı. Uzun senelerdir böyle tablo görmedik."

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"ASGARİ ÜCRET EN KISA ZAMANDA ARTMAZSA YIL BAŞINDA CİDDİ ÇOK CİDDİ BİR ARTIŞLA MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Öte yandan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ersoy, Hizmet-İş Sendikası Şanlıurfa Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla asgari ücret artışının en çok merak edilen konuların başında geldiğini belirtti. AA'nın aktardığına göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun henüz çalışmalarına başlamadığını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

AA-20241002-35798680-35798678-HIZMETIS_SENDIKASI_GENEL_BASKAN_YARDIMCISI_ERSOYDAN_ASGARI_UCRET_ACIKLAMASI

"Asgari ücrete bir artış sağlanmadığı için yıl ortasında şu anda enflasyonun ve hayat pahalılığının arttığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla sabit gelirlilerin alım gücünün düştüğü bir ortamdayız. Asgari ücretin gerçekten bir geçim ücret olmadığını da görüyoruz. Türkiye'de çalışan birçok arkadaşlarımızın da asgari ücretle çalıştığını biliyoruz. En kısa zamanda asgari ücretin artırılmasını, artırılmayacaksa da yıl başında çok ciddi bir artışla bu mağduriyetin giderilmesini bekliyoruz. Şu anda bir rakam vermemiz doğru değil çünkü her ay farklı bir enflasyon rakamı ve hayat pahalılığı önümüze geliyor. Eğer bu asgari ücret ocak ayında düzelecekse o günkü verilere göre bir rakam ifade etmek gerekir."

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Ersoy, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin sendikal tercihlerine müdahale edildiğini savunarak, kentte işçiler ve sendika üyeleriyle görüşeceklerini kaydetti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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asgari ücret tüik
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