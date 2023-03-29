Asgari ücret zammı için kritik araştırma: Türk-İş duyurdu: Açlık sınırı 9.590 lira oldu

Türk-İş tarafından hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırması gıda enflasyonunu aylık yüzde 1,76 arttığını ortaya koyarken açlık ve yoksulluk sınırı da yükseldi.

Türk-İş verilerine göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,76 oranında gerçekleşti. İki aylık değişim yüzde 17,96 tespit edildi. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 94,62 oldu.

YOKSULLUK SINIRI 31 BİN LİRAYI AŞTI

Araştırma sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık 9 bin 591 liraya yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut yani kira, elektrik, su, yakıt ile ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı da 31 bin 241 liraya ulaştı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12 bin 469 TL olarak kaydedildi.



