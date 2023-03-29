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'En az 14-15 bin TL'ye çıkar' Asgari ücret 10 bin TL mi oluyor? Emekli maaşından sonra gözler o rakamda! Kıyma kahve peynirin fiyatını verip...

29.03.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Peki, asgari ücret 10 bin TL mi oluyor? TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den katıldığı canlı yayında çarpıcı bir asgari ücret çıkışı geldi. 'Sadece 10 bin TL ile kalmıyor' diyen Palandöken, tazminat hakları ve sigorta primleri gibi kalemlerle bunun yansımasının 14-15 bin TL olacağını söyledi. İşte asgari ücretle alakalı dikkat çeken o açıklamaların detayları...

'En az 14-15 bin TL'ye çıkar' Asgari ücret 10 bin TL mi oluyor? Emekli maaşından sonra gözler o rakamda! Kıyma kahve peynirin fiyatını verip...

Asgari ücret artacak mı? Emekli maaşlarıyla ilgili 7500 TL kararının ardından herkes asgari ücretle alakalı alınacak kararlara ve yapılan açıklamalara dikkat kesildi. Bu doğrultuda asgari ücretin 10 bin TL'ye yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Gündeme ilişkin sık sık çarpıcı açıklamalarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den TV100'de asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ESNAFLARIN BÜYÜK KISMI EMEKLİ OLAMADI"

"EYT sonrası emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapıldı" diyen Palandöken, "5.500 TL, 6.000 TL maaş alan emeklilerin maaşları 7.500 TL'ye çıkarıldı. EYT'de esnafın mağduriyetine çare olamadı, esnafların büyük kısmı emekli olamadı" şeklinde konuştu.

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"5 BİN TL'DEN AŞAĞI KİRA YOK"

Palandöken "Kahvenin kilosu 400 TL'ye çıkarsa peynirin kilosu 200 TL olursa 7.500 TL değil de 10 bin TL de olsa bir işe yaramaz. Maaşlar artıyor ama ev kirası artıyor masraflar artıyor. Ben Ankara'da oturuyorum 5 bin TL'den aşağı kira yok. Vatandaşın emeklinin aldığı zam kendi cebine giremiyor maalesef..." ifadelerini kullandı.

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"ASGARİ ÜCRET 10 BİN TL OLURSA NE OLUR? YANSIMASI EN AZ 14-15 BİN TL"

Asgari ücrete ilişkin de konuşan Palandöken "Asgari ücret 10 bin TL olursa ne olur? Esnaf bunu kaldıramaz. Sadece 10 bin TL ile kalmıyor. Çalışanların tazminat hakları var, sigorta primleri var. Yansıması en az 14-15 bin TL olacak. Bu netice itibarıyla çalışanların artması onların daha rahat iş bulmasını da önlüyor. İnsanlar beş kişi çalıştıracağına iki kişi çalıştıracak." dedi.

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"GEÇİNMEK ÇOK ZOR"

Palandöken devamında "Önemli olan çalışılan yerin de güvenli olması, o yükü kaldırabilmesi. Çalışanlar tabii ki 10 bin TL'yi hak ediyor. Kiralar belli, kıymanın etin kilosu belli. Faturalar var, çocukların okul masrafları var. Tabii ki geçinmek çok zor. İnsanlar artık restoranda falan yemek yemiyor." şeklinde konuştu.

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asgari ücret emekli maaşı Bendevi Palandöken

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