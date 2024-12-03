Asgari ücret zammı için o oranı verdi! İslam Memiş "Orta yolunu bulmak biraz zor" diyerek 2025 yılı maaş tahminini açıkladı

Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmazken gözler Ocak 2025 için gelecek rakama çevrildi. Asgari ücret, işçi, işveren kesimi ve hükümetin aralarında yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında belli olacak. Milyonlarca çalışan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık tarihinde düzenleyeceği toplantıya kenetlenirken, TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon rakamıyla birlikte yıllık enflasyon da yüzde 47,09 oldu. Türkiye 'asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını ararken, ekonomist İslam Memiş'ten de çarpıcı açıklamalar geldi.

"BEKLENTİNİN BİRAZ ÜZERİNDE GELDİ"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan İslam Memiş, 2025 yılı asgari ücret tahminini Türkiye gazetesine açıkladı. Kasım ayı enflasyon verileri ve asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili konuşan Memiş şu ifadeleri kullandı.



"Bu haftanın önemli verisi, Kasım ayı enflasyon verisiydi. Yurt içi piyasalarda herkesin gözü kulağı, açıklanacak enflasyon farkındaydı. Özellikle enflasyon verisinin beklentinin biraz daha üstünde geldiğini söyleyebilirim. Yüzde 2,24 olarak geriliyor. Yıllık bazı yüzde 47. Beklenti yüzde 46,6 civarındaydı. Şimdi gıda-enflasyon tarafında ciddi artış olduğunu gözlemliyoruz. Kur tarafında da bir risk oluşumu var. Kişisel kanaatim, enflasyon tarafındaki mücadele iyi niyetle, samimiyetle devam ediyor ancak karşılığını almamız biraz uzun sürecek diye tahmin ediyorum."



"BİRAZ GARDIMIZI DÜŞÜREBİLİR"

"Özellikle 2024 yılındaki analiz raporlarımda, 2026 yılının ortalarına kadar bir zamana ihtiyacımız olduğunu ifade etmiştim. Şimdi ülke liderleri özellikle 3. Dünya Savaşını konuşurken, küresel ekonomiye devam ederken, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın BRICS üyelerine veya Orta Doğu'ya karşı yaptığı tehditleri göz önünde bulundurduğumuz zaman, yine dışsal etkenli riskler bizim enflasyonla mücadele noktasında biraz gardımızı düşürebilir diye düşünüyorum. Gözler merkez bankalarının faiz politikalarında. 'Faiz indirimleri ne zaman başlayacak ve enflasyona yansıması nasıl olacak?' kısmıyla ilgileniyoruz. Yine üç ayrı enflasyon rakamı var piyasalarda. Vatandaşın hissettiği enflasyon rakamlarında bir gerileme olmadığını söyleyebilirim. TÜİK verilerinde ise düşüş beklentisi ve iyimserlik devam ediyor. Ekonomi yönetimi bu düşüşlerin 2025'te de devam edeceğini ifade ediyor. "



"ÖNGÖRÜM YÜZDE 24-25 BANDINDA ASGARİ ÜCRET ZAMMI"

"(Asgari ücret artışına yönelik) işçi ile işveren arasında görüş ayrılıkları var. Ekonomi yönetimi arasında farklılık var. Üç ayrı kategoride değerlendirmek lazım. Hükümet 'işçiyi ve vatandaşı ezdirmeyeceğiz' taahhüdünde bulunuyor. İşveren yüksek maliyetten şikayetçi. İşçi de asgari ücret tarafından geçinememekten şikayetçi. Bu sürece baktığımız zaman da, orta yolunu bulmak biraz zor diye düşünüyorum. Kişisel öngörüm yüzde 24-25 bandında bir asgari ücret güncellemesinin olacağı yönünde."



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır