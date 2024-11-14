Asgari ücret zammı için rakam verdi! Deniz Zeyrek "Bunun konuşulduğunu biliyorum" diyerek açıkladı

Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmazken gözler Ocak 2025 için gelecek rakama çevrildi. Asgari ücret, işçi, işveren kesimi ve hükümetin aralarında yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında belli olacak. Sözcü TV ekranında Damla Doğan Tuncel ile Para Politika programında asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Deniz Zeyrek asgari ücret için kulislerde konuşulan rakamı açıkladı.

"EENİM EDİNDİĞİM BİLGİ..."

Zeyrek, 2025'te asgari ücretin tahmini 22 bin 500 TL olacağını söyledi. Zeyrek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Daha doğrusu bunun konuşulduğunu biliyorum. 1 Ocak 2024 itibarıyla 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücünün 1 Ocak 2025’te tekrar 17 bin 2 TL olması için 25 bin TL’ye çıkarılması lazım. 25 bin liraya çıkarsak zaten alım gücünden kaynaklı eşitlemiş oluruz.

Bu bir artırım değil, aradaki alım gücünü farkını yeniden işçiye vermek. Bu bir zam olmayacağı için enflasyonu tetiklemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunu Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı da yardımcıları hepimizden iyi biliyor.



Ama maalesef ortada bir seçim falan olmadığı için halkımızın en büyük dezavantajı şu anda bu zaten. Bir seçim olsaydı durum değişirdi. 30 bin TL de yaparlardı 32 bin TL de. Benim edindiğim bilgi 22 bin - 22 bin 500 lira civarında bir asgari ücret olacak."



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır