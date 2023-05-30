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Asgari ücret zammı için takvim belli oldu: 2 ve 5 Haziran’a dikkat! Tespit Komisyonu masasında ikili ‘alt sınır’ kriteri

30.05.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı için Haziran ayında bir araya gelmek için hazırlanıyor. Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? sorusuna yanıt aranırken ilk etapta Kabine’nin kurulmasının beklendiği 2 Haziran tarihi kritik olarak karşımıza çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ise tespit çalışmaları için saha araştırmasını sürdürüyor. Refah payı ile iki rakam öne çıkarken, yeni asgari ücrette komisyonun masasında alt sınır olarak dikkate alınacak iki kriter belli oldu.

Asgari ücret zammı için takvim belli oldu: 2 ve 5 Haziran’a dikkat! Tespit Komisyonu masasında ikili ‘alt sınır’ kriteri

Asgari ücrete ara zam yapılacağı Ocak 2023 zamlarının ardından konuşulmaya başlanmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından net bir şekilde Temmuz ayı dile getirilerek resmiyet kazanmıştı. Asgari ücret ne kadar olacak? sorusu milyonların yakın takibinde bulunurken gözler Ankara’ya çevrildi. Ekonomi yönetiminin belirlenmesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı için toplanacak. İşte brüt-net asgari ücret hesaplama tabloları ile haberin detayları…

ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLIYOR

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre, Türkiye seçimlerinin geride kalması ile gözler Meclis’in açılır açılmaz atacağı adımlara çevrildi. Yeni kabinenin kurulmasının ardından asgari ücret, memur ve emekli zammı için ivedilikle harekete geçilecek. Bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yeni asgari ücreti belirlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilileri tespit çalışmaları yürütüyordu. Yeni Kabine'nin belli olmasından sonra asgari ücrete ara zam için düğmeye basılacak.

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YENİ KABİNE İÇİN O TARİH ÖNE ÇIKTI

Yeni kabinenin ne zaman kurulacağı konusunda tüm dikkatler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilirken bir tarih ise ön plana çıktı. YSK’nın birkaç gün içerisinde kesin sonuçları açıklaması ve 2 Haziran Cuma gününe kadar yeni Kabine'nin belli olması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANACAK

Yeni Kabine'nin belli olması sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla toplanacak. Komisyon 5'er kişilik ekipler şeklide toplamda 15 kişi olacak şekilde işçi, işveren ve hükümetten oluşuyor. Karar oy çokluğu ile alınabiliyor. Toplamda 3 veya 4 toplantı sonrası yeni rakam belli olacak. Haziran ayı içerisinde her tarafın bir kez ev sahipliği yapacağı ve her hafta bir toplantı ile bir rakamda uzlaşılması bekleniyor. Asgari ücret zammında artan milli gelirin tüm tabana yayılması için düzenlemelerin de yapılacağı ifade ediliyor.

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ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINA VERGİ AYARI GELİYOR

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılamasının yanında çalışanların maaşlarına vergi ayarı yapılarak alım gücünün artırılması hedeflenecek. Yeni düzenleme ile beraber ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Burada işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ ve işveren tarafını temsilen TİSK'in görüşleri alınarak taslak çalışmalar yapılıyor. Bu düzenlemeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütüyor.

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5 HAZİRAN TARİHİNE DİKKAT!

Hem Merkez Bankası'nın beklenti anketi hem de ekonomistlerin beklentisine göre yeni asgari ücret için önemli bir belirteç olan 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20-23 arasında olması bekleniyor. 5 Haziran tarihinde TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 5 aylık enflasyon oranı netleşecek. Bu rakam da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında olacak.

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ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2023'TE NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu haziran ayında toplanacak ve uzlaşma müzakerelerini yürütecek. Bakanlık şimdiden optimum asgari ücretin tespit edilmesi için TÜİK'in verilerine destek olacak anket ve benzeri saha çalışmalarını gerçekleştiriyor.

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ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA ALT SINIR 500 DOLAR

Asgari ücret tespit edilirken, işçi tarafını temsilen TÜRK-İş talep ettiği rakamı, TİSK verebileceği rakamı belirtecek. Taraflar ellerindeki verileri masaya yatıracak. Burada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in dile getirdiği ‘500 dolar’lık bir alım gücü kritik alt sınır olarak dikkat çekiyor. Yeni asgari ücretin bir refah payı ile yüzde 30-35 arasında artmasına neredeyse kesin gözü ile bakılıyor.

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YÜZDE 30 FORMÜLÜ

Refah payı ile dikkate aldığımızda asgari ücret zammı için birinci seçenek olarak yüzde yüzde 30 zam formülü ortaya çıkıyor. Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30 zam yapılması durumunda net ücret 11.058 TL brüt ücret ise 13.010 TL olacak. Asgari ücrete geçen yıl temmuz zammı da yaklaşık yüzde 30 civarında olmuştu.

YÜZDE 35 FORMÜLÜ

Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 35 zam yapılması durumunda ise net ücret 11.475 TL brüt ücret ise 13.500 TL olacak. Bu durumda Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına Ocak 2023 döneminde verilen refah payına benzer bir uygulama söz konusu olacak.

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ASGARİ ÜCRET 2023 İLE ÖDEMELER ARTACAK

2023 yılında sosyal güvenlik, çalışma yaşamındaki birçok parametre yeni asgari ücrete göre belirlenecek. Yeni asgari ücret ile beraber;

  • Sosyal güvenlik sisteminde prime esas kazanç alt, üst seviyeler
  • İdari para cezaları,
  • İşsizlik sigortasından ödenen en yüksek aylık,
  • Gelir testi sınırı,
  • 65 yaş aylığı için gelir kriteri,
  • Gündelikçi için ödenen prim,
  • Bireysel emeklilik devlet katkısı tutarları da yeniden hesaplanacak.

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