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Asgari ücret zammı için yeni senaryo! En düşük asgari ücret 5.316 TL mi olacak? Enflasyon oranına karşı 6.379 TL...

06.06.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete zam yapılması iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının yıllık yüzde 73,50 olarak açıklanması, 5 aylık enflasyonun da yüzde 35,64 olması sonrası maaşlarda artış beklentisi arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası hükümet kanadından peş peşe asgari ücrete zam açıklaması gelirken, milyonlarca kişi "Asgari ücrete zam gelecek mi, var mı? En düşük asgari ücret ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. Kulislerdeki rakamlar ise dikkat çekti.

Asgari ücret zammı için yeni senaryo! En düşük asgari ücret 5.316 TL mi olacak? Enflasyon oranına karşı 6.379 TL...

Asgari ücrete zam beklentisi Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla daha da arttı. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Mayıs ayı yıllık bazda enflasyon yüzde 73,50 olurken, 5 aylık enflasyon ise yüzde 35,64 oldu. Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacağı bilinirken, artan hayat pahalılığı karşısında asgari ücrete ek zam da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret konusundaki açıklamaları beklentileri artırdı. İktidar kanadından yapılan açıklamalar 'asgari ücrete zam' sinyali olarak yorumlandı. Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken, milyonlarca vatandaş "Asgari ücrete zam gelecek mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Kulislerde ise Temmuz ayında yapılması planlanan asgari ücrete ek zamla ilgili rakamlar konuşulmaya başlandı. İşte asgari ücret zammı için konuşulan yeni senaryolar...

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücrete ne kadar zam geleceğiyle ilgili kulislerde pek çok rakam konuşulurken, enflasyon rakamları göz önüne alındığında asgari ücrete yüzde 25'ten az bir zam yapılmayacağı tahmin ediliyor.

ZAM

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücrete %25 zam gelirse maaşlar 4.253 TL'den 5.316 TL'ye yükselecek!

%30 zam gelirse 5.528 TL olacak!

%35 oranında zam gelirse maaşlar 5.741 TL'ye yükselecek!

%40 oranında zam gelirse maaşlar 5.954 TL'ye yükselecek!

%45 oranında zam gelirse maaşlar 6.166 TL'ye yükselecek!

%50 oranında zam gelirse maaşlar 6.379 TL'ye yükselecek!

MAAS

ENFLASYON HESAPI YAPILIRSA ZAM ORANI...

Öte yandan Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketi verilerine göre; bir hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor. Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak bir ek zammında bu oran seviyesinde olabileceği de tahmin ediliyor.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 35,64 OLDU

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRETE ZAM' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ara zam konusunda yeşil ışık yaktı. Vatandaşını enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Erdoğan gerekirse değerlendirileceğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.

RDS

Hemen ardından AK Pasrti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen son dakika açıklaması Temmuz zammı iddialarını daha da güçlendirdi.

SON DAKİKA | Asgari ücrete zam yüzde kaç olur? İşte asgari ücret Temmuz zammı için masadaki oran... Asgari ücrete zam yüzde kaç olur? İşte asgari ücret Temmuz zammı için masadaki oran...

ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen olumlu açıklamaların ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çalışmaların başladığını duyurmuş oldu. Çelik yaptığı açıklamada:

"Asgari ücret ve dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir. AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz." dedi.

AKBAŞOĞLU "DEĞERLENDİRİLECEK" DEDİ

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konuya dair çalışma planını açıkladı. Akbaşoğlu açıklamasında:

"Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz aylarda gündemde olmadığı açıklamasını yapsa da ardından gelen açıklamalar arka planda zammın değerlendirildiğini gözler önüne serdi. Bu noktada temmuz ayı kritik olacak.


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Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu? Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?
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asgari ücret Enflasyon Recep Tayyip Erdoğan
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