Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2022 asgari ücret (AGİ) miktarı belli oldu mu?

Asgari ücretin 2022 senesi için ne kadar olacağı merak ediliyor. Ocak ayı yaklaşırken her sene olduğu gibi görüşmelere kısa bir süre kaldı. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayı yaklaşırken yeni asgari ücret için birtakım iddialar ortaya atılmaya başladı. Görüşmelerin başlamasına sayılı haftalar kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise her yıl Aralık ayında toplanıyor. Geçen yıl 4. görüşmenin ardından karar açıklanmıştı.

Enflasyon rakamları incelendiğinde 2022'de asgari ücrete yüzde 16-20 arasından zam gelmesi beklenmekte.

Yüzde 22 zam yapılması durumunda ise brüt asgari ücret 4.364,50 TL, net asgari ücret ise 3.447,50 lira olacak. Ayrıca bu rakamlar tahmini olup resmi açıklamalar geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Bakan Selçuk 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücretin yüzde 21.56 artışla AGİ dahil 2 bin 825 TL olacağını açıklamıştı. Sene başında açıklanmış olan brüt asgari ücret ise 2021 yılı için 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlendi.



