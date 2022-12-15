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Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Üçüncü toplantı ne zaman? Asgari ücret zammında son durum!

15.12.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2023 yılının asgari ücretini belirlemek için gerçekleştirilen asgari ücret toplantıları devam ediyor. Asgari ücret zammı hakkında henüz rakam verilmedi. Ancak çokça kritik açıklama yapıldı. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Üçüncü toplantı ne zaman? İşte asgari ücret zammında son durum!

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Üçüncü toplantı ne zaman? Asgari ücret zammında son durum!

Sene sonu yaklaşırken 2023 asgari ücret sıklıkla araştırılıyor. Asgari ücret belirleme konusunda enflasyon rakamları ve gerçekleştirilen toplantılar belirleyici oluyor. Asgari ücret toplantısının ilki 7 Aralık'ta, ikincisi ise 14 Aralık'ta tamamlandı. Üçüncü toplantının ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son durum!

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Üçüncü toplantı ne zaman? Asgari ücret zammında son durum!

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI SONA ERDİ!

Asgari ücret için yapılan ikinci toplantının ardından, herhangi bir rakam telaffuz edilmesi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammına ilişkin yaptığı konuşmada, "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz, asgari ücrette biz emekçilerimizden yana tavır alacağız" demişti.

Bakanlık tarafından yürütülen asgari ücret beklenti anketine göre işçilerin beklentisi 7.500 TL üzeri, işverenlerin beklentisi 7.000 TL, kamuoyunun beklentisi 7.845 TL, asgari ücretle çalışanların beklentisi ise 7.630 TL oldu.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Üçüncü toplantı ne zaman? Asgari ücret zammında son durum!

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse 6 bin 600 TL,
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 7 bin 150 TL,
Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse 8 bin 250 TL olacak.

BAKAN BİLGİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret için kendisine yöneltilen, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.

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